ТАСС: иноагента Юрия Дудя проверяют на госизмену

Журналист Юрий Дудь (объявлен иноагентом) может стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрий Дудь (признан иноагентом)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам собеседника издания, «уполномоченные органы могут проверить» действия господина Дудя (объявлен иноагентом) «на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ».

Журналист ранее был объявлен в розыск и заочно арестован — его подозревают в «целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности» и неисполнении обязанностей иностранного агента (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Максимальная санкция по этой части статьи — до 5 лет лишения свободы. За госизмену может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.