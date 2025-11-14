Юрий Дудь заочно получил реальный срок за неисполнение обязанностей иноагента
Басманный районный суд Москвы признал виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом). Его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима, сообщили в столичном управлении прокуратуры.
Юрий Дудь (признан иноагентом)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Уголовное дело против осужденного возбудили 1 июля. Причиной стало то, что журналист не маркировал плашкой иноагента свои материалы. В течение года Дудя (иноагент) дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Суд назначал за это штрафы 40 тыс. и 45 тыс. руб.
Гособвинение запрашивало аналогичный срок для Юрия Дудя (иноагент). В июле суд заочно арестовал фигуранта, он объявлен в международный розыск. 25 июля стало известно, что журналиста проверяют на госизмену. Правоохранители подозревали его в сборе сведений в военной и военно-технической отраслях.