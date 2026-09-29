Смертельный салют

28 сентября на производстве пиротехники компании «Салют-Юг» в селе Кубринск Ярославской области произошел пожар. По последним данным, погибли 14 человек, одна женщина госпитализирована. Пожар полностью ликвидирован, спасатели продолжают разбирать завалы. 30 сентября в регионе объявлен траур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Сообщение о возгорании в селе Кубринск Переславль-Залесского округа поступило в МЧС в 16:06. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два здания на территории производства петард. К тушению были привлечены более 100 человек и 40 единиц техники, впоследствии число пожарных увеличилось до 200. Пожар тушили, в том числе, с воздуха. На месте продолжалась детонация пиротехнической продукции, что осложняло работу спасателей.

В первые часы после начала пожара МЧС сообщило о пяти погибших и одной пострадавшей. Женщина была госпитализирована. Еще о нескольких работниках предприятия сообщалось, что они «не выходят на связь». Постепенно число погибших увеличивалось. Сначала МЧС сообщило о 10 погибших, затем о 13. На тот момент ведомство уточняло, что на предприятии находились 15 человек.

Позднее число жертв вновь выросло. Согласно последнему сообщению МЧС, в результате происшествия 14 человек погибли, одна женщина госпитализирована.

«Пожар полностью потушен. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов»,— сообщило ведомство в Max в 22:49.

Рядом с предприятием расположены Центр дополнительного образования и Кубринский центр развития ребенка. После начала пожара оттуда эвакуировали детей и педагогов. Прокуратура Ярославской области организовала проверку, на место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора региона Светлана Козлова.

Последствия пожара и взрывов вышли за пределы территории предприятия. По предварительным данным, повреждения получили несколько расположенных поблизости многоквартирных домов, в них выбило стекла. Очевидец рассказал «ЯрНьюс», что «пострадало пол-поселка». По данным ТАСС, после начала происшествия в населенном пункте также перестали работать магазины. После пожара в Кубринске произошло отключение электроснабжения, сообщили в ПАО «Россети» — «Ярэнерго».

«Бригада Переславского района электрических сетей в настоящее время выполняет осмотр оборудования для определения повреждений, возникших из-за пожара на заводе пиротехники»,— сообщили в пресс-службе организации.

В округе был введен режим чрезвычайной ситуации. На месте происшествия был развернут оперативный штаб.

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Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС по Ярославской области оказывали помощь родственникам погибших и пострадавших. В Кубринске и Нагорье на базе поликлиник также были развернуты пункты временного размещения. Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования погибшим и пострадавшим и пообещал им поддержку.

«Окажем семьям необходимую поддержку. Обязательно поможем и пострадавшим. Взял ситуацию под личный контроль. На место ЧП направлены специалисты, которые разберутся в причинах. Виновные будут привлечены к ответственности»,— заявил глава региона.

Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

По данным источника «Ъ-Ярославль», пожар произошел в помещениях ООО «Салют-Юг». Компания зарегистрирована в Минеральных Водах Ставропольского края. Ее директор и единственный владелец — Алексей Пронин. Основным видом деятельности ООО «Салют-Юг» является оптовая торговля промышленными химическими веществами. В 2025 году выручка компании составила 43,1 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Фактический адрес производства в Кубринске также указан в документах на пиротехническую продукцию ООО «Салют-Юг»: Ярославская область, Переславский район, село Кубринск, переулок Строительный, дом 3а. В документе компания указана изготовителем пиротехнических изделий бытового назначения — петард.

У предприятия ранее возникали проблемы с соблюдением требований безопасности. По данным СМИ, в 2024 году после проверки инспектор МЧС объявил компании предостережение из-за электропроводов с видимыми повреждениями изоляции. Объект относился к категории значительного риска.

Как сообщает 76.ru со ссылкой на сервис «Контур-Фокус», в 2022–2024 годах ООО «Салют-Юг» четыре раза привлекалось к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина или лица без гражданства. В двух случаях производство по делам было прекращено, еще в двух юрлицу назначалось административное наказание.

Причина пожара официально не установлена. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства происшествия и возможные нарушения требований промышленной безопасности.

30 сентября в Ярославской области объявлено днем траура по погибшим в Кубринске. В этот день на зданиях органов власти будут приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные программы и мероприятия.

Антон Голицын