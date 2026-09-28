Новый гуманитарный визит. В Москву 28 сентября прибывает специальный посланник папы римского Льва XIV по украинскому урегулированию — кардинал Маттео Дзуппи. Среди главных тем обсуждения с помощником президента Юрием Ушаковым — обмены пленными и воссоединение семей. Ранее Кремль озвучил свою позицию по мирному процессу в ответ на заявления Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подвижки возможны лишь после саммита АТЭС в Китае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

По итогам встреч в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН Дональд Трамп в своем стиле сделал ряд оптимистичных заявлений, в том числе и по украинской тематике. В частности, по мнению 47-го президента Соединенных Штатов, конфликт «разрешится, причем быстрее, чем думают многие». Вашингтон, по его словам, «тесно сотрудничает с руководством России и Украины: и Путин, и Зеленский хотят заключить сделку».

По большому счету, ничего нового — общие фразы без какой-либо конкретики. Собственно, вариантов, о чем «думают многие», не так много. Самый оптимистичный сценарий — мир до начала зимы. То есть вот прямо совсем скоро, поскольку календарная зима наступает 1 декабря. В противном случае противостояние продолжится в 2027 году. Кроме того, на слуху энергетическое перемирие и мораторий на взаимные удары по судам в Черном море — новая «зерновая сделка».

Кроме того, Трамп официально пригласил Владимира Путина на встречу G20 в Майами в декабре 2026 года. В США, как и в Европе, это оценили по-разному. Примечательно, что данный шаг приветствовала Германия. В Берлине посчитали, что именно в прямом диалоге с Путиным можно понять искренность его намерений заключить мир. В продолжение этой политической линии в Нью-Йорке прошли переговоры между министрами иностранных дел двух стран — Сергеем Лавровым и Йоханном Вадефулем. Однако, судя по заявлению российской стороны, ничего нового они не принесли.

То есть результат нулевой или около того.

В Кремле Трампа за приглашение поблагодарили, но дали понять, что на сегодня главное — это участие в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне в ноябре 2026-го. Там может состояться трехсторонняя встреча президентов России и США, а также председателя КНР. Что касается мирных переговоров по Украине, Владимир Путин ответил лично, мол, мы были готовы возобновить диалог после выборов в Думу, однако Киев нанес удары по российской территории в последний день голосования. «После всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. Все решения, включая возможное возобновление переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России», — цитируют президента.

Есть основания предполагать, что некие подвижки теоретически могут быть возможны после встречи в китайском Шэньчжэне. Если она, конечно, состоится. Путин заявил, что определится с участием исходя из внутренней обстановки в стране. Пока же, положа руку на сердце, мало что указывает на прогресс в мирном урегулировании. И еще интересный момент: воспользуется ли глава Белого дома новым законом «Грэма—Блюменталя» об «адских антироссийских санкциях»?

От Трампа все что угодно можно ожидать.

Возможно, и поэтому в Москве не торопятся с выводами относительно возобновления мирного диалога. Кроме того, важно напомнить, что сейчас главный приоритет для президента США — это Иран, нефть, дизель и Ормузский пролив. Именно на этом направлении следует ожидать активизации различных процессов, в том числе и военных. Украина — это вопрос Европы, которая продолжает пребывать в растерянных чувствах и не может понять, куда и как двигаться дальше.

Дмитрий Дризе