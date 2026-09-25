В Кремле прокомментировали возможность возобновления переговоров по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема поднималась в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее Белый дом предложил провести трехстороннюю техническую встречу представителей Киева, Москвы и Вашингтона в Объединенных Арабских Эмиратах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главным вопросом предстоящего раунда будет «энергетическое перемирие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Главный итог последних переговоров по Украине на полях Генеральной ассамблеи ООН можно сформулировать следующим образом — определенная интрига живет. Возможно, есть некое движение, однако участники процесса предпочитают не раскрывать карты раньше времени. Впрочем, очень может быть, что раскрывать просто нечего. Единственное, что можно сказать более или менее определенно — тема энергетического перемирия остается в повестке дня.

Не секрет, что в нем откровенно заинтересован Дональд Трамп, который добивается стабилизации мировых цен как на нефть, так и на дизельное топливо. Можно смело сказать, что данный фактор серьезно усиливает давление как на Москву, так и на Киев. Тем более что у президента США появился такой козырь, как «адские санкции» — закон «Грэма-Блюменталя», которым всегда можно воспользоваться.

Владимир Зеленский встречался в Нью-Йорке с Трампом и после этого говорил с главными посредниками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Они, со слов украинского лидера, настроены позитивно. Будучи недавно в Москве, американские спецпредставители услышали много новых идей. Впрочем, они всегда их слышали и показывали позитивный настрой. На это и указал Зеленский в ходе кулуарного общения.

Тем не менее вскоре после этого в США отправился российский представитель Кирилл Дмитриев, опять же, для встречи с Кушнером и Уиткоффом. Результат неизвестен, но сам факт поездки дает повод для минимального оптимизма.

Как бы то ни было, на слуху сейчас три конкретных шага по деэскалации, которые предлагают США. В том числе взаимное прекращение ударов по энергетике, возобновление безопасного морского зернового коридора и защита гражданского населения накануне зимы. То есть обязательство сторон избегать ударов по жилым массивам и иным схожим объектам.

Позиция российской стороны на данный момент не претерпела особых изменений: к переговорам готовы, но останавливать боевые действия не намерены. Украина же при поддержке Европы предлагает прекратить огонь по линии соприкосновения и затем начать диалог.

Собственно, очередной раунд вполне может состояться, причем в ближайшее время. Даже называют место встречи — Абу-Даби. Сейчас посредники, видимо, пытаются согласовать повестку. Но боевые действия тем временем продолжаются.

Дмитрий Дризе