Тариф с президентской скидкой

Американский Белый дом и МИД Китая сообщили о достигнутой во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в США договоренности снизить размер импортных пошлин во взаимной торговле на $30 млрд в каждом направлении. Речь идет о тарифных послаблениях для ввоза в Китай американской сельхозпродукции, рыбы, медицинских изделий и других товаров, а в США — китайской мелкой бытовой техники, игрушек и иных потребительских товаров. По подсчетам аналитиков, в денежном выражении сделка охватит около 11% годового американского импорта и более четверти экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Reuters

«Страны достигли консенсуса по рекомендациям о более благоприятном тарифном режиме для товаров, не относящихся к чувствительным категориям, на сумму $30 млрд в каждом направлении. Совет по торговле также создал рабочую группу, которая займется устранением барьеров доступа на рынок в сельскохозяйственном секторе»,— указано в сообщении Белого дома, опубликованном 26 сентября по итогам встречи в США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. В информации от китайского МИДа отмечается, что ведомству «поручено обеспечить реализацию этих договоренностей».

Тарифные послабления со стороны Штатов коснутся импорта из КНР мелкой бытовой техники, игрушек, праздничных украшений и детских автомобильных кресел.

Китай по части этих категорий является для США крупнейшим поставщиком. По последним данным американской таможенной статистики, в июле импорт китайских игрушек составил $818,6 млн, или 67,6% всех поставок этой продукции. В сегменте детских автокресел доля Китая — 95,4% ($66,9 млн), в поставках мелкой бытовой техники — 47,6% ($431,5 млн).

В обратном направлении — по поставкам из США в Китай — предполагается смягчить пошлины на сельхозпродукцию, рыбу и морепродукты, на древесину, косметику и медицинские изделия. По этим категориям китайский рынок занимает не столь значительную долю в экспорте США. Наиболее высока она в поставках необработанной древесины — 32% ($41,3 млн). Для рыбы и морепродуктов показатель составляет 16,4% ($97,8 млн), медицинских инструментов — 9% ($291,6 млн), косметики и средств ухода за кожей — 6,5% ($30,3 млн), сельхозпродукции — лишь 4,3% ($640,5 млн).

Конкретные ставки новых пошлин и более подробный перечень товаров, на который они будут распространяться, пока не названы, как и сроки вступления изменений в силу.

Аналитик по глобальным активам компании «Эйлер» Беннетт Керр отмечает, что за январь—июль этого года импорт США из Китая составил около $156 млрд, экспорт — около $65 млрд. «В годовом выражении сделка охватывает около 11% американского импорта и более четверти экспорта»,— пояснил “Ъ” Беннетт Керр. По его мнению, в аграрном секторе полного восстановлению поставок, сократившихся за время тарифной войны, не будет.

«Бразилия закрепила за собой значительную долю в сое, и закупки Китая будут зависеть от политики, а не от цены»,— сказал аналитик. Он отметил, что самые пострадавшие от торговой войны категории сделка не затрагивает: импорт электроники из Китая падал до примерно 35% среднемесячного уровня 2024 года, мебели — до примерно 50%.

Более определенной выглядит договоренность по поставкам угля: Китай обязался импортировать из США не менее 10 млн тонн в 2027 году и еще как минимум столько же в 2028-м. Такое обязательство в большей степени поддержит американских производителей: острой потребности в импортном угле у Китая нет — страна сама является одним из крупнейших его производителей. По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году добыча угля в КНР обновила исторический максимум и достигла 4,85 млрд тонн.

Кроме согласования вопроса о пошлинах, США и Китай договорились продлить действующее торговое перемирие (должно было истечь 10 ноября) на два месяца, до 10 января 2027 года.

Столь короткое продление сохраняет ситуацию неопределенности: компаниям по-прежнему приходится учитывать риск нового обострения торговой войны уже в начале следующего года при принятии инвестиционных и закупочных решений.

«Срок продления оказался короче, чем ожидали многие участники рынка,— отмечают аналитики ING.— Дальнейшего прогресса в снижении торговых барьеров, по всей видимости, не произошло. Представители двух стран, несомненно, продолжат взаимодействие в предстоящие месяцы. Есть надежда, что за это время они смогут договориться об очередном продлении. В противном случае нас ожидает напряженный период на протяжении 2027 года».

Мариета Манукян