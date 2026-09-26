СКР расследует гибель людей после атаки беспилотников на Кубань

Следственный комитет России расследует обстоятельства атаки беспилотников на Краснодарский край, в результате которой погибли люди и один человек пострадал. Об этом сообщили в СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, в Краснодарском крае вследствие ударов БПЛА есть погибшие и один пострадавший. Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атакам.

Кроме того, СКР сообщил об атаках на Белгородскую и Ростовскую области. В Белгородской области погибли два человека, еще трое получили ранения. В Ростовской области пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Северском районе в результате атаки БПЛА погибли люди, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. Обломки беспилотника повредили жилое здание, также были зафиксированы возгорания на территории двух предприятий. На местах происшествий работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, всего в ночь на 26 сентября с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 645 БПЛА над регионами России, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Анна Гречко