Над регионами России, включая Краснодарский край, уничтожили 645 БПЛА

В ночь на 26 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 645 беспилотников самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 25 сентября в Севастополе военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ. По предварительной информации, в районе Северной стороны были сбиты три воздушные цели. Кроме того, над территориями Республики Крым и других регионов России уничтожили 55 украинских беспилотников.

Анна Гречко