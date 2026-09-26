В Северском районе Краснодарского края погибли люди при атаке БПЛА

В Северском районе Краснодарского края в результате ночной атаки беспилотников погибли люди, еще один человек получил тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор поручил главе Северского района Алексею Чевереву оказать поддержку пострадавшему и семьям погибших.

Обломки беспилотника также повредили жилое здание. Кроме того, возгорания произошли на территории двух предприятий района. На местах работают оперативные службы.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 26 сентября с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 645 беспилотников над регионами России, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Анна Гречко