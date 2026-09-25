Над Крымом и другими регионами РФ сбили 55 БПЛА
Над территориями Республики Крым и других регионов России сбили 55 украинских беспилотников сегодня. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск 25 сентября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.