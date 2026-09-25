Три беспилотника сбили над Севастополем

В Севастополе военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. По предварительной информации, в районе Северной стороны сбиты три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Военные уничтожают вражеские БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия. Жителей призывают не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до отмены угрозы.

Об опасных находках необходимо незамедлительно сообщать по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место.

Алина Зорина