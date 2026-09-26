Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 645 БПЛА
В период с 20:00 мск 25 сентября до 8:00 26 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 645 беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростовской области в результате ночной атаки пострадали пять человек. В Азове повреждены несколько многоквартирных и частных домов, промышленные объекты, школа и дворец культуры. В Краснодарском крае есть погибшие и пострадавшие, поврежден жилой дом. Власти других регионов о пострадавших или серьезных последствиях на земле не сообщали.
Заявленный масштаб ночного налета оказался выше показателя предыдущей ночи: с 20:00 24 сентября до 08:00 25 сентября Минобороны сообщало о перехвате 592 беспилотников. Тем самым речь идет о сопоставимом по объему эпизоде: 18 июня ведомство отчитывалось почти о тысяче перехваченных БПЛА за сутки.
Две последовательные ночные сводки с сотнями перехваченных аппаратов показывают, что нагрузка на противовоздушную оборону в эти периоды была не разовой в пределах одной ночи. При этом сами приведенные данные не раскрывают, какая именно часть ущерба на земле была связана с непрямыми последствиями перехвата, падением обломков или попаданиями беспилотников.