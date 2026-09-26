При ударах БПЛА по Краснодарскому краю погибли люди
Северский район Краснодарского края был атакован БПЛА, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его информации, есть погибшие. Сколько именно человек стали жертвами ударов, не уточняется.
Один из раненых сейчас находится в тяжелом состоянии, написал господин Кондратьев в Telеgram. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
Был поврежден жилой дом. Произошли возгорания на территории двух предприятий — каких именно, губернатор не уточнил. На местах работают экстренные службы, добавил он.