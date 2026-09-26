В Ростовской области пострадали пять человек при ударах БПЛА

Пять человек получили ранения при ночном налете беспилотников на Ростовскую область, сообщил ее губернатор Юрий Слюсарь. В Таганроге пострадал один человек, в Азове — четверо, включая ребенка.

В Азове из-за падения БПЛА были повреждены многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждены несколько автомобилей.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили больше 30 беспилотников. Их сбивали над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом, Азовом, а также над Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами.