Детский спорт со взрослым ценником

Чтобы воспитать будущего гольфиста или теннисиста, нужно минимум 0,5 млн руб. в год, не считая юниорского членства в подмосковных клубах, выяснил “Ъ FM”. Но при этом есть сотни вариантов бесплатных занятий. Осенью в столице открылось рекордное количество школьных кружков и секций — от скалолазания до конкура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

140 тыс. кружков и секций доступны в этом году юным москвичам. Среди направлений — творчество, техника и иностранные языки. Причем изучают теперь не только китайский, но и суахили, и иврит. Есть и спортивные секции — от мотоспорта до парашютизма. Записаться на mos.ru еще можно, но места остались не на всех направлениях.

Школы конного спорта уже закрыли набор, а футбольные и хоккейные проводят испытания до конца сентября. Идет прием и на гольф. Есть бесплатные варианты, хотя этот спорт считается одним из самых дорогих. Занятие в московской секции в среднем стоит 1 тыс. руб. Абонемент на девять месяцев — от 30 тыс. руб. до 70 тыс. руб. В частных школах столько может стоить уже месяц.

При этом число юных гольфистов ежегодно растет на 10-15%, говорит глава Федерации гольфа Московской области, главный тренер сборной Николай Афанасьев:

«В Московской области очень много высококлассных полей, гольф-объектов — их больше 20. Многие из них расположены в 60 км от МКАД, то есть вполне доступны. Юниорское членство для спортсменов до 18 лет стоит 40 тыс. руб. в год. Если сезон идет, а он зависит от погоды, 180 дней вы можете за эти 40 тыс. играть фактически каждый день. Есть более дорогие, закрытые членства — там уже ценник может быть и 1 млн руб.»

Для гольфа оптимальный возраст для старта — 6-8 лет. Тогда к 12 годам ребенок уже может свободно играть и с родителями, и со сверстниками. А вот на футбол в Москве набирают даже с 3 лет. Базовый абонемент стоит около 25 тыс. руб., для старших ребят — до 50 тыс. И это без учета сборов и выездных матчей, говорит генеральный директор академии Paris Saint-Germain Academy Russia Евгений Леснов:

«У нас есть спортсмены, которые участвуют почти во всех мероприятиях. В таких случаях речь идет о сумме где-то 1,5 млн руб. в год: три-четыре выезда, несколько турниров и годовое обучение. Приезжаем на сборы, организуем совместное мероприятие с Турцией. То же есть в Катаре, во Франции. Так что товарищеский матч, совместный тренировочный день дают тот самый международный опыт.

Один из самых главных турниров — ежегодный чемпионат мира среди всех академий. Когда я был ребенком, то просто мечтал о таком: полностью погружаешься в ДНК "Пари Сен-Жермен". Мы два года подряд30 тыс выезжаем и играем в этом турнире».

Международный опыт, пожалуй, главное, что волнует родителей, чьи дети профессионально занимаются спортом. Почти 20 международных федераций полностью сняли санкции с российских спортсменов, среди них — дзюдо, гимнастика и фехтование. Но на конкретном турнире могут возникнуть дополнительные барьеры.

В нейтральном статусе россияне выступают, например, в теннисе, шахматах и велоспорте. Так, этим летом Анна Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон — впервые среди россиянок за десять лет.

Даже без флага возможность выступать на международных соревнованиях сохраняется, и в теннис приходит больше детей, замечает третья ракетка мира в одиночном и парном разряде, основатель школы тенниса Надежда Петрова:

«Индивидуальную тренировку в Москве дешевле 10 тыс. руб. найти очень сложно. Чтобы ребенок рос и развивался, одной группы недостаточно. Чтобы заявить о себе и иметь перспективу выйти на международную арену, нужно лет десять: ежедневные, групповые тренировки минимум три раза в неделю. Родитель оплачивает. У меня, например, есть девочка 2010 года рождения. Ее ведут два тренера, и с арендой корта на уходит 1 млн руб. в месяц».

И это расходы без международных выездов, которые тоже оплачивают родители. В юниорском Уимблдоне призовых нет — спортсмены получают только рейтинговые очки ITF. А вот победитель Большого шлема среди взрослых в этом году получил рекордные призовые 3,6 млн фунтов стерлингов. Так что инвестиции в большой спорт иногда окупаются.

Аэлита Курмукова