Дорогая школа

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на частное образование в России не падает. Какие факторы сегодня влияют на рост рынка и ценообразование в отрасли, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стоимость обучения в российских частных школах растет примерно на 15% в год, подсчитали эксперты, опрошенные «Ъ-Review». Причин довольно много, но в первую очередь это увеличение спроса со стороны родителей, а уже во вторую — рост издержек. «Динамика цен последних трех лет демонстрирует устойчивый рост: в среднем школы индексируют стоимость на 10–15% ежегодно. В исключительных случаях из-за резкого скачка себестоимости повышение цен происходило даже в середине учебного года»,— отмечает директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов.

За последние десять лет рост цен на обучение в частных школах превысил инфляцию, говорит ведущий научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии Алексей Тищенко, уточняя, что ключевую роль в ценообразовании определяют «рыночные факторы и готовность родителей платить».

По словам управляющего партнера «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, частные школы поднимают цены в основном из-за роста издержек. «Ежегодно коммунальные услуги дорожают быстрее, чем растет инфляция. Расходники, оборудование, такое как VR-лаборатории, проекторы, 3D-принтеры, компьютерные классы, зарплаты учителям — сейчас есть стимул платить выше рынка, чтобы не допустить утечки мозгов к конкурентам, а также ремонт и обновление инфраструктуры, повышение квалификации учителей и персонала, всевозможные аттестации. Наличие авторских программ с доказанной эффективностью, которое дает уникальное торговое предложение, также увеличивает ценник»,— объясняет она. Спрос на частные школы поддерживает не только качество сервиса, но и психологический фактор, считают участники рынка. «Рынок реагирует на тревожность родителей с высоким социально-экономическим статусом по поводу трансформации школьного образования в последние годы»,— отмечает господин Иванов.

Рынок внебюджетного образования в России сегодня можно разделить на лицензированные школы и центры сопровождения семейного обучения, частные «дворовые» школы, которые выступают скорее как удобные или даже необходимые для жителей новых микрорайонов, а также частные школы «с историей», которые можно оценивать как премиальный сегмент.

Таким образом, понятие средней цены на рынке частного образования остается условным в силу его неоднородности, отмечает Иван Иванов. «В Москве средняя цена обучения в частной школе варьируется в пределах 80–110 тыс. руб. в месяц. С учетом вступительных взносов и разного количества платежных месяцев год обучения обходится родителям в 600–900 тыс. руб. Премиальный сегмент и международные бренды удерживают планку в 250–300 тыс. руб. в месяц и выше»,— отмечает господин Иванов.

Если два года назад среднемесячная стоимость обучения в России составляла 44 тыс. руб., а в Москве и области — 61 тыс. и 67 тыс. руб. соответственно, то сейчас разница в ценах колоссальная, говорит Екатерина Косарева. «В 2026 году судить о средних ценниках в частных школах сложно: наблюдается разброс более чем в два раза, от 600 тыс. до 1,3 млн руб. для Москвы и Московской области в год. При этом в регионах порядок цен изменился не сильно — от 45 тыс. до 70 тыс. руб. в месяц в зависимости от набора услуг»,— подсчитали в «ВМТ Консалт».

Например, обучение в ОАНО «Частная школа “Колледж XXI века”» на сегодняшний день стоит до 900 тыс. руб. в год в зависимости от набора услуг, рассказал «Ъ-Review» заместитель директора по развитию школы Кирилл Герелюк. Помимо общего образования школа предлагает множество направлений дополнительного образования детей — музыкальную школу, театральный кружок, хореографию, керамику, шахматы, плавание, робототехнику, карате и так далее. «Периодически стоимость обучения индексируется, но не каждый год. Стоимость зависит от набора услуг, в основном дополнительного образования, и формата пребывания ребенка в школе. Есть скидки на вторых-третьих детей из одной семьи, также есть субсидии для поступающих детей с высокими академическими результатами»,— отметили в ОАНО «Частная школа “Колледж XXI века”», добавив, что в последние годы среднее количество обучающихся постоянно растет (на 15% за последние два учебных года) и в январе превысило 200 учеников.

Стоимость обучения в одной из популярных частных школ «Летово», согласно данным на сайте школы, составляет от 275,4 тыс. до 399,4 тыс. руб. в месяц в зависимости от условий пребывания и программы — РФ или билингвальная. Суммы являются затратами школы на одного ученика в 2026/27 учебном году. За восемь лет работы количество учеников выросло с 242 до 750 детей, сообщили в школе. Там уточнили, что 80% семей получают стипендию, некоторые из них — в размере 100% себестоимости обучения. После рекомендации к зачислению семья может обратиться с заявкой на получение стипендии. Решение о предоставлении стипендии и ее размере зависит исключительно от материального положения семьи.

Классная перегрузка

За последние десять лет в среднем по стране доля учеников в негосударственных школах выросла с 0,73% до 1,39%. При этом, согласно исследованиям Фонда общественного мнения, 15% респондентов при возможности выбора для своего ребенка предпочли бы частную школу государственной, говорит Алексей Тищенко.

Таким образом, российский рынок частного школьного образования демонстрирует устойчивый рост, локомотивом которого выступает столица.

По официальной статистике, за последние два года количество частных школ в России увеличилось на 2,3%, до 990 организаций, а общее число учащихся в этом секторе выросло на 1,4%, достигнув 247,6 тыс. человек.

Однако на фоне общероссийской динамики Москва демонстрирует более высокие показатели. По данным НИУ ВШЭ, количество учащихся в негосударственных школах Москвы с 2023 года увеличилось на 30%, а доля частного образовательного сектора в столице достигла 25%, увеличившись на 4% с 2023 года. Сегодня в негосударственных школах Москвы обучаются более 80,6 тыс. человек. При этом в других регионах страны наблюдается небольшой рост или стагнация — например, в Санкт-Петербурге доля частных школ зафиксировалась с 2023 года на уровне 8%, а обучаются в них лишь 2% детей.

Важным драйвером перетока учащихся в частный сектор эксперты называют инфраструктурный кризис. Согласно данным проекта «Если быть точным», в 2023 году дефицит мест в российских школах составил порядка 900 тыс. На это наложился демографический фактор: в школу пошли дети, рожденные на пике рождаемости середины 2010-х. «В первую очередь рост связан с перегруженностью государственных школ. В маленьком классе проще обеспечить внимание и управляемость процесса»,— отмечает Иван Иванов.

Что касается столицы, востребованность частных школ связана с активной стройкой новых микрорайонов и успешной реализацией программы реновации, когда создание инфраструктуры не успевает за ростом населения. Согласно исследованию аналитиков компании «Метриум», в августе 2024 года только 45% московских застройщиков выполнили требования по строительству объектов социальной инфраструктуры. «В России пока нет юридической нормы, обязывающей застройщиков создавать социальную инфраструктуру, хотя депутаты рассматривают проект подобного закона в отношении проектов комплексного развития территорий»,— говорит управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В текущих условиях все больше семей выбирают частную школу как удобный формат при самых разных жизненных ситуациях. Для работающих родителей частная школа полного дня с питанием, кружками и помощью в подготовке домашних заданий становится решением при возникновении сложностей с логистикой. «Например, частные онлайн-школы для части семей — это способ получить управляемое качество или альтернативную среду без переезда и без привязки к району. Также мы понимаем, что есть школы для детей, которым тяжело в обычной школе, то есть это инклюзивная модель, это больше про формирование среды безопасного присмотра и ухода, где образование не ключевая ценность для родителей»,— отмечает господин Иванов.

Юридические фильтры

Пока государственная система борется с инфраструктурным дефицитом, частный бизнес продолжает привлекать наиболее платежеспособный сегмент населения, предлагая не просто знания, а комплексную услугу управления будущим ребенка. При этом получить какие-то преференции для развития участникам этого рынка непросто.

По словам Алексея Тищенко, на начало учебного года-2025/26 наибольшая доля обучающихся в частных школах наблюдалась в Москве (6,6%), Чеченской Республике (3,5%), Московской (2,8%) и Нижегородской областях (2,7%), а также в Санкт-Петербурге (2,2%). «На развитие частных школ в регионе могут влиять не только доходы семей, их индивидуальные потребности в обучении и запросы на комфортные условия, но и доступность и условия господдержки. Мерами господдержки могут быть льготы по ставке аренды помещений и финансирование реализации программ общего образования за счет бюджетных средств»,— говорит эксперт.

В Москве существуют субсидии для негосударственных школ, однако их получение жестко связано с наличием лицензии, аккредитацией программ и соответствием ряду критериев. Налоговые преференции также ограничены, базовым является освобождение образовательных услуг от НДС, а льготы по налогу на прибыль зависят от правового статуса организации — НКО или ООО, отмечают в НИУ ВШЭ.

Наиболее существенный инструмент поддержки для семей — это возможность оплаты обучения за счет средств материнского капитала. Социальный фонд России разрешает такие трансакции, но с существенной оговоркой: у организации или ИП обязательно должна быть лицензия на образовательную деятельность. Это становится критическим фильтром для семейных школ без лицензии: оплатить их услуги из средств маткапитала легально невозможно.

Несмотря на рост рынка, получение полноценной лицензии на общее образование остается для бизнеса узким горлышком.

И хотя правила лицензирования едины для государственных и частных организаций, камнем преткновения становятся не бюрократические процедуры, а требования к инфраструктуре. Соответствие помещения санитарным и пожарным нормам требует колоссальных инвестиций. Именно поэтому значительная часть участников рынка выбирает модель семейной формы обучения. В этой схеме организация юридически не является школой, а выступает как центр сопровождения. Ребенок формально числится на домашнем обучении, а аттестацию проходит в лицензированной школе-партнере.

По словам Екатерины Косаревой, эта серая зона влияет на прозрачность рынка: семейные центры предлагают ценник от 30 тыс. руб. в месяц, конкурируя с полноценными школами, но не неся сопоставимых затрат на содержание зданий и соблюдение надзорных требований. Проверки же полноценных школ со стороны Рособрнадзора, МЧС и СЭС сегодня строятся на рискориентированном подходе, что не отменяет режима постоянного соблюдения СанПиН. Госпожа Косарева добавляет, что, несмотря на рост востребованности обучения в частных школах, не стоит ожидать притока новых игроков: это слишком капиталоемкий, относительно низкомаржинальный бизнес со сравнительно высокими рисками, особенно учитывая работу государства в этом направлении. По мнению Алексея Тищенко, с учетом текущих тенденций в ближайшие пять лет спрос на обучение в частных школах, скорее всего, будет расти, но его масштабы будут ограничены экономическими факторами.

Наталья Жирова