Ракетки мирного назначения

В первой половине 2026 года в России самыми востребованными спорттоварами стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток увеличились в пять раз. Где и когда появился падел и как он завоевывал популярность во всем мире — в подборке “Ъ”.

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Мексиканское изобретение Падел был изобретен в Мексике в конце 1960-х местным бизнесменом, Энрике Коркерой, который любил играть в теннис и сквош. Однако в жарком климате Мексики он считал это чересчур энергозатратным занятием. Первый падел-корт Энрике сделал у себя в поместье, что быстро оценили его друзья и партнеры по бизнесу.

Один из них, испанский предприниматель Альфонсо Гогенлоэ-Лангенбург, открыл в 1974 году в Марбелье два первых падел-клуба.

В 1975 году первый падел-клуб был создан в Аргентине.

В 1990-х падел полюбили бизнесмены и политики Испании, в начале 2000-х падел-корты распробовали и остальные испанцы — в стране открылось около 500 падел-клубов.

В 2005 году в Испании был организован первый профессиональный турнир по паделу.

В 2010-х падел стал выходить за пределы Испании, Мексики и Аргентины.

2018 год считается годом международного прорыва для этого вида спорта — во всем мире только за один этот год открылось несколько сотен падел-кортов и клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энрике Коркер

Фото: Padel Magazine Энрике Коркер

Фото: Padel Magazine

Легче тенниса, сложнее литрбола Падел — ракеточный вид спорта, позаимствовавший значительную часть правил и систему начисления очков у тенниса. Играется в формате «пара на пару» на корте размерами примерно 20х10 м (это приблизительно на четверть меньше обычного теннисного корта), ограниченном четырьмя стеклянными стенами.

В 2010-х, когда падел стал распространяться в США, многие крупные издания обратили на это внимание. Кто-то называл это «детской версией тенниса», кто-то говорил, что падел хорошо подходит для тех, кто всю жизнь играл в теннис, но с возрастом ему стало сложнее это делать. Многие обозреватели сошлись во мнении, что падел — «самый простой способ поиграть на корте тем, кто не умеет играть в теннис» или не может себе этого позволить из-за дороговизны аренды теннисных кортов и услуг тренеров.

Демократичность падела привела к тому, что число участников продолжает расти даже в странах с менее жарким, чем Мексика или Испания, климатом — в Германии, Франции, Великобритании, странах Северной Европы. В Швеции увлечение паделом распространилось настолько быстро, что вызвало «кризис падела» — когда избыток строительства привел к опустению площадок и волне банкротств бизнесменов, вложившихся в падел.

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Вирус как катализатор Новый всплеск интереса к паделу произошел во время пандемии COVID-19. В отличие от тренажерных залов, где инфекция могла быстро распространяться среди больших групп людей, на падел-кортах даже в закрытых помещениях можно было соблюдать социальную дистанцию.

Видя популярность таких занятий, многие предприниматели стали строить больше падел-кортов на открытом воздухе, чтобы риск передачи инфекции был еще ниже.

Если в 2016 году в США насчитывалось всего 20 падел-кортов, то в 2022 году — уже 180. Сейчас в США насчитывается более 400 кортов и около 50 тыс. игроков.

С 2019 по 2025 год количество падел-кортов в Великобритании выросло с 68 до 1800. За тот же период число британцев, играющих в падел, выросло с 15 тыс. до 1 млн.

Сейчас во всем мире насчитывается около 60 тыс. падел-кортов.

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Товар — деньги — товар Популярность падела сделала его модным видом спорта, которым могут заниматься люди даже с минимальным уровнем спортивной подготовки.

Мода и высокий спрос на падел привели к тому, что некогда демократичный вид спорта начал превращаться в дорогое удовольствие, соперничая по затратам с теннисом.

В Нью-Йорке часовая аренда корта в одном из ведущих клубов Padel Haus составляет $65 в выходные и $40 в будни. Члены клуба платят по $37 в выходные и по $25 в будни; членство стоит $140 в месяц. Почасовая плата не включает аренду ракеток и мячей. Стоимость одного частного урока в клубе составляет $195.

В Лондоне цена часовой аренды падел-корта может составлять £47. По итогам 2025 года в Великобритании годовой оборот рынка падела, включая затраты на аренду, превысил £200 млн.

С 2019 года мировой рынок падела рос каждый год в среднем на 34%.

По прогнозам PwC, в 2026 году мировой рынок экипировки для падела составит около €600 млн.

Подготовил Евгений Хвостик