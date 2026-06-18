Спортинвентарь нарастил онлайн-импорт

Россияне стали чаще заказывать спортивные товары за границей. С января по май на такие покупки граждане потратили 37 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП). Это на четверть больше, чем за тот же период 2025 года. Особенно быстро растет спрос на международных маркетплейсах. Так, на CDEK.Shopping продажи спортивных товаров за первые пять месяцев года выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. На Wildberries оборот в этой категории увеличился на 90%, почти на столько же — и количество заказов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Ассоциации компаний интернет-торговли наблюдают похожую статистику. При этом большая часть спортивных товаров принадлежит российскому рынку, говорит президент АКИТ Артем Соколов:

«Темпы роста в этой категории немного выше общероссийских. В целом рынок сейчас прибавляет около 18%, а в категории "Спорт" рост интереса составляет 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупатели выбирают товары на различных сайтах и онлайн-площадках. Существует большое количество специализированных магазинов, которые работают исключительно в этой категории и продают только спортивные товары. Внутри нее активно развивается множество узких направлений: есть отдельные магазины, специализирующиеся только на скейтбордах, только на лыжах или только на велосипедах.

В то же время существуют универсальные площадки, где можно приобрести широкий ассортимент спортивных товаров. В спортивной категории ярко выражена сезонность. Очевидно, что летние и зимние виды спорта существенно различаются, и именно сезонность во многом определяет спрос. Летом чаще всего заказывают товары для кемпинга и походов, велосипеды, ракетки и другую продукцию для активного отдыха».

Настоящим лидером роста стал падел, рассказали “Ъ FM” в Wildberries. Продажи инвентаря для этой игры выросли более чем в пять раз год к году. Впечатляющую динамику объясняют в компании эффектом низкой базы. Растет и спрос на товары для тенниса. За первые пять месяцев года продажи инвентаря выросли почти на 80% в денежном выражении. А количество заказов увеличилось вдвое. При этом покупать инвентарь стало выгоднее. Средний чек на товары для падела снизился на 16%, а для тенниса - на 18%. Чаще всего россияне заказывают ракетки, мячи, а также теннисные платья и комбинезоны. Цена становится главным аргументом для трансграничных заказов, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Спортивные товары, если понимать эту категорию широко, являются одним из важных сегментов розничного онлайн-импорта. Озвученные цифры выглядят довольно внушительно. Если брать общий объем онлайн-импорта, то за прошлый год он составил 367 млн руб. Соответственно, доля порядка 10% — это достаточно много.

Если говорить о странах-поставщиках, то, конечно, лидирует Китай. Здесь все достаточно просто: подавляющий объем товаров массового сегмента поступает именно оттуда. Другие сегменты также представлены продукцией из Китая — как оригинальной, так и, мягко говоря, ее копиями. Часть товаров поставляется из США, особенно это касается брендовых кроссовок, когда покупатели хотят получить больше гарантий подлинности.

Что привлекает россиян в таких товарах? В первую очередь — цена. В России также можно приобрести многие из этих товаров, но стоимость зачастую выше. Однако дело не только в цене. Ассортимент несопоставим: возможности российских складов и совокупный ассортимент отечественных ритейлеров значительно уступают тому выбору, который доступен на глобальных онлайн-площадках. Там фактически действует принцип "бесконечной полки".

Что касается инвентаря для падела, этот тренд ярко проявился еще в прошлом году. Мы сами прогнозировали существенный рост продаж именно в этой категории, поскольку падел — модный вид спорта не только в России, но и во всем мире. Вокруг него уже сформировалась целая индустрия: быстро растет число игроков, площадок и специализированной инфраструктуры».

В мае аналитики финансового маркетплейса «Выберу ру» посчитали, что за год расходы россиян на спортивные товары и экипировку для путешествий выросли почти на 30%. А средний ежемесячный чек увеличился с 12 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Исследователи отметили, что чаще всего россияне покупают экипировку для фитнеса, бега, трейлраннинга и горного туризма. Растет спрос на функциональную одежду, технологичные кроссовки, спортивные часы и туристические аксессуары. Почти 80% опрошенных объяснили рост расходов популярностью путешествий по России и желанием вести более активный образ жизни.

Анна Кулецкая