Первые итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки

20 сентября в России завершилось трехдневное голосование: последними закрылись участки в Калининградской области. Выбирали депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. После обработки первых протоколов и по опросам экзитполов лидирует «Единая Россия». Как проголосовала страна и распределились результаты — в подборке «Ъ».

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В 11:00 мск 21 сентября в ЦИК РФ расскажут о предварительных результатах выборов.

Первые итоги

Экзитполы

ВЦИОМ: партия «Единая Россия» набирает 49,4% голосов. КПРФ набирает 14,2% голосов. ЛДПР получает 10,7%. «Новые люди» получают 9,7%. «Справедливая Россия» набирает 6,6%. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

«Ъ» ознакомился с результатами экзитполов ВЦИОМа. Опрос проводился на 1755 УИКах в 69 субъектах РФ.

ИНСОМАР: за «Единую Россию» проголосовали 52,8% респондентов, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, а за «Справедливую Россию» — 5,5%.

Опрос проводился ИНСОМАРом на 987 УИКах в 58 субъектах РФ.

Выборы в Госдуму

«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в Госдуме IX созыва, по данным ЦИКа.

«Единая Россия» набирает 57,04% голосов по списку после обработки 25,21% протоколов, сообщает ЦИК РФ.

КПРФ — 13,92%.

ЛДПР — 9,31%.

«Новые люди» — 8,01%.

«Справедливая Россия» — 5,22%.

Партия пенсионеров — 2,08%.

«Зеленые» — 0,96%.

«Коммунисты России» — 0,89%.

«Родина» — 0,63%.

Партия прямой демократии — 0,33%.

Выборы губернаторов

Главой республики Карачаево-Черкессия переизбран Рашид Темрезов . В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента, решение принято единогласно.

. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента, решение принято единогласно. Главой республики Северная Осетия переизбран Сергей Меняйло . За него проголосовал 61 депутат местного парламента.

. За него проголосовал 61 депутат местного парламента. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев лидирует с 75,57% по итогам обработки более 2% протоколов.

лидирует с 75,57% по итогам обработки более 2% протоколов. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует с 70,87% голосов после обработки 30,28% протоколов.

лидирует с 70,87% голосов после обработки 30,28% протоколов. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует с 81,86% по итогам обработки 0,11% протоколов.

лидирует с 81,86% по итогам обработки 0,11% протоколов. Глава Тувы Владислав Ховалыг лидирует с 94,65% голосов после обработки 33,85% протоколов.

лидирует с 94,65% голосов после обработки 33,85% протоколов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лидирует с 92,5% голосов по итогам обработки 0,11% протоколов.

лидирует с 92,5% голосов по итогам обработки 0,11% протоколов. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с 92,05% голосов после обработки 0,09% протоколов.

лидирует с 92,05% голосов после обработки 0,09% протоколов. Глава Мордовии Артем Здунов лидирует с 96,55% голосов после обработки 0,15% протоколов.

лидирует с 96,55% голосов после обработки 0,15% протоколов. Предварительные итоги выборов главы Чечни пока не объявлены.

Региональные выборы

«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Томской области после обработки 7,74% протоколов.

лидирует на выборах в думу после обработки 7,74% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Оренбургской области после обработки 8,68% протоколов.

после обработки 8,68% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в паламент в Самарской области после обработки первых протоколов.

после обработки первых протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Нижегородской области после обработки 0,5% протоколов.

после обработки 0,5% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Омской области после обработки 40,79% протоколов.

после обработки 40,79% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Пермского края после обработки 14,33% протоколов.

после обработки 14,33% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в Ставропольскую краевую думу после обработки 0,23% протоколов.

после обработки 0,23% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов заксобрания Свердловской области после обработки 8,14% протоколов.

после обработки 8,14% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в Новгородскую облдуму после обработки 0,18% протоколов.

после обработки 0,18% протоколов. «Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Чувашии после обработки 0,88% протоколов.

Одномандатники

Кандидаты от «Единой России» лидируют в 177 из 225 одномандатных округов, КПРФ — в четырех, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы — в трех, ЛДПР — в двух, «Родина» и Партия пенсионеров — по одному на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов.

Кандидаты от «Единой России» предварительно побеждают во всех одномандатных округах в Москве.