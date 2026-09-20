Первые итоги Единого дня голосования-2026: явка, результаты, нарушения, атаки
В России завершилось трехдневное голосование и начался подсчет голосов
20 сентября в России завершилось трехдневное голосование: последними закрылись участки в Калининградской области. Выбирали депутатов Госдумы IX созыва, губернаторов и региональные парламенты. После обработки первых протоколов и по опросам экзитполов лидирует «Единая Россия». Как проголосовала страна и распределились результаты — в подборке «Ъ».
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
В 11:00 мск 21 сентября в ЦИК РФ расскажут о предварительных результатах выборов.
Первые итоги
Экзитполы
- ВЦИОМ: партия «Единая Россия» набирает 49,4% голосов. КПРФ набирает 14,2% голосов. ЛДПР получает 10,7%. «Новые люди» получают 9,7%. «Справедливая Россия» набирает 6,6%. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.
«Ъ» ознакомился с результатами экзитполов ВЦИОМа. Опрос проводился на 1755 УИКах в 69 субъектах РФ.
- ИНСОМАР: за «Единую Россию» проголосовали 52,8% респондентов, за КПРФ — 14,8%, за ЛДПР — 9,9%, за «Новых людей» — 8,6%, а за «Справедливую Россию» — 5,5%.
Опрос проводился ИНСОМАРом на 987 УИКах в 58 субъектах РФ.
Выборы в Госдуму
«Единая Россия» претендует на конституционное большинство в Госдуме IX созыва, по данным ЦИКа.
- «Единая Россия» набирает 57,04% голосов по списку после обработки 25,21% протоколов, сообщает ЦИК РФ.
- КПРФ — 13,92%.
- ЛДПР — 9,31%.
- «Новые люди» — 8,01%.
- «Справедливая Россия» — 5,22%.
- Партия пенсионеров — 2,08%.
- «Зеленые» — 0,96%.
- «Коммунисты России» — 0,89%.
- «Родина» — 0,63%.
- Партия прямой демократии — 0,33%.
Выборы губернаторов
- Главой республики Карачаево-Черкессия переизбран Рашид Темрезов. В тайном голосовании участвовали 48 из 50 депутатов парламента, решение принято единогласно.
- Главой республики Северная Осетия переизбран Сергей Меняйло. За него проголосовал 61 депутат местного парламента.
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев лидирует с 75,57% по итогам обработки более 2% протоколов.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук лидирует с 70,87% голосов после обработки 30,28% протоколов.
- Губернатор Ульяновской области Алексей Русских лидирует с 81,86% по итогам обработки 0,11% протоколов.
- Глава Тувы Владислав Ховалыг лидирует с 94,65% голосов после обработки 33,85% протоколов.
- Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко лидирует с 92,5% голосов по итогам обработки 0,11% протоколов.
- Врио губернатора Тверской области Виталий Королев лидирует с 92,05% голосов после обработки 0,09% протоколов.
- Глава Мордовии Артем Здунов лидирует с 96,55% голосов после обработки 0,15% протоколов.
- Предварительные итоги выборов главы Чечни пока не объявлены.
Региональные выборы
- «Единая Россия» лидирует на выборах в думу Томской области после обработки 7,74% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Оренбургской области после обработки 8,68% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в паламент в Самарской области после обработки первых протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Нижегородской области после обработки 0,5% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Омской области после обработки 40,79% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в заксобрание Пермского края после обработки 14,33% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в Ставропольскую краевую думу после обработки 0,23% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов заксобрания Свердловской области после обработки 8,14% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в Новгородскую облдуму после обработки 0,18% протоколов.
- «Единая Россия» лидирует на выборах в Госсовет Чувашии после обработки 0,88% протоколов.
Одномандатники
Кандидаты от «Единой России» лидируют в 177 из 225 одномандатных округов, КПРФ — в четырех, «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы — в трех, ЛДПР — в двух, «Родина» и Партия пенсионеров — по одному на выборах в Госдуму после обработки 23,67% протоколов.
Кандидаты от «Единой России» предварительно побеждают во всех одномандатных округах в Москве.
- Кандидат от «Единой России» исследователь Севера и Дальнего Востока Богдан Булычев набирает 49,27% на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Магаданской области после обработки 100% протоколов.
- Спикер Госдумы Вячеслав Володин набирает 94,42% голосов по округу в Саратовской области после обработки 3,74% протоколов.
- Зампред Госдумы Петр Толстой набирает 96,85% голосов по Люблинскому округу Москвы после обработки 1,09% протоколов.
- Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев набирает 92,83% по округу в Тверской области по итогам обработки 0,17% протоколов.
- Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая набирает 70,64% голосов по Камчатскому округу по итогам обработки 85% протоколов.
- Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин набирает 68,82% голосов по Унечскому округу Брянской области по итогам обработки 6,63% протоколов.
- Народный артист России, певец Денис Майданов набирает 66,07% по округу №124 в Московской области по итогам обработки 0,29% протоколов.
- Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов набирает 31,71% по округу №126 в Подольском округе Московской области по итогам обработки 0,31% протоколов.
- Герой России Александр Янклович лидирует на Энгельсскому округу №167 на выборах после обработки 6,09% протоколов.
- Бывший губернатор Ярославской области самовыдвиженец Анатолий Лисицын лидирует в Ярославской области после обработки 18% протоколов.
- Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму во всех одномандатных округах в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
- Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах во всех четырех одномандатных округах на выборах в Красноярском крае.
- Кандидаты от «Единой России» лидируют на выборах в трех из четырех одномандатных округов в Новосибирской области. Еще в одном округе первое место занимает представитель «Справедливой России».
- Кандидаты «Единой России» лидируют во всех пяти нижегородских избирательных округах по результатам обработки первых протоколов.
- Кандидат от «Единой России» лидирует на выборах в округе в Томской области после обработки 49,79% протоколов.
- Кандидат от «Единой России» лидирует на выборах по округу в Республике Адыгея после обработки 0,75% протоколов.
- Кандидаты от «Единой России» лидируют в двух одномандатных округах Пермского края по итогам обработки 7 и 30% протоколов соответственно.
- Кандидаты от «Единой России» лидируют в четырех из пяти округов Самарской области. В одном из округов наибольшее число голосов получил кандидат от КПРФ.
- Кандидат от «Единой России» лидирует в округе в Калужской области после обработки 13,31% протоколов.
- Кандидат от «Единой России» лидирует в округе Республики Алтай после обработки более 88% протоколов.
Явка
- Окончательные итоги выборов будут подводиться не раньше 25 сентября, заявила глава ЦИКа Элла Памфилова.
- Предварительная явка на выборах в Госдуму к моменту завершения голосования составляет 56,66%, это превышает показатели 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.
- Досрочно проголосовали более 4,6 миллионов россиян, сообщила Элла Памфилова.
- За рубежом на выборах в Госдуму, по данным на 19:00, проголосовали более 212 тыс. человек, сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
- В Москве зафиксирована рекордная явка на выборах депутатов в Госдуму, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- На выборах был побит рекорд по количеству международных наблюдателей: за выборами следили 1126 зарубежных наблюдателей из 133 стран мира и 13 международных организаций.
- Несколько избирательных участков в Москве продлили работу для граждан, не успевших проголосовать до 20:00.
Голосование за рубежом
- Явка на выборы в Госдуму за рубежом чрезвычайно высокая, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Наиболее активно голосовали на избирательных участках в Ереване, Белграде, на Кипре, в Кишеневе, Пхеньяне, на Пхукете и в Казахстане.
- Итоговая явка в Туркмении на выборах в Госдуму составила 585 человек, сообщила пресс-служба посольства РФ в республике.
- В Иране более 250 человек проголосовали на выборах в Госдуму, сообщили в посольстве РФ.
- В Болгарии участие в голосовании приняли 652 человека, написала дипмиссия в Telegram-канале.
- В Южной Осетии проголосовали более 11 тыс. человек, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ.
- В Венгрии проголосовали около 1200 человек, сообщил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
- В Таиланде на выборы пришли более 2200 человек, сообщил «РИА Новости» посол России в королевстве Евгений Томихин.
ДЭГ
- «Единая Россия» набирает 49,06% голосов в ходе ДЭГ, «Новые люди» — 15,42%, КПРФ — 12,26%, «Справедливая Россия» — 5,75%, сообщила Элла Памфилова.
- «Яблоко» предварительно проходит в Новгородскую областную думу по ДЭГ с результатом 6,38%. Это единственный регион, куда партия была допущена до выборов.
- На федеральной платформе ДЭГ проголосовали 3,3 млн россиян, сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев.
- Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила 90,87% — данные Минцифры.
- Активнее всего голосовали в Новгородской области, Республике Марий Эл, Смоленской области, Чувашии и Удмуртской Республике.
- По словам Эллы Памфиловой, кибератаки осуществлялись в основном из-за рубежа: Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, Индия.
- Представитель одной из партий попытался внедрить в систему ДЭГ вредоносную программу, чтобы нарушить ее работу — глава ЦИКа.
Нарушения
- Выборы в РФ прошли в соответствии с законодательством, без нарушений, способных повлиять на итог, сообщает СПЧ. Жалоб в ЦИК, по словам ее главы, «практически не приходило».
- Элла Памфилова отметила выросшее число информационных диверсий и фейковых новостей.
- На всю страну были только три попытки вброса бюллетеней на выборах, заявили в ЦИКе.
- Роскомнадзор выявил 56 материалов СМИ с признаками нарушения законодательства о выборах.
- В период избирательных кампаний было составлено 280 протоколов, около трети из них — за незаконное распространение агитационных материалов, сообщили в МВД.
- Возбуждено 27 уголовных дел, почти половина из которых — по фактам ложных сообщений о терроризме, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Курносенко.
- Органы внутренних дел проверяют информацию о вбросе бюллетеней на избирательном участке в Коми в первый день голосования.
- Также в Коми после завершения голосования 19 сентября произошел поджог избирательного участка. Возгорание быстро потушили, подозреваемый задержан, голосование не прерывалось.
- Минцифры РФ и «Ростелеком» сообщили 19 сентября о попытке диверсии на линиях связи на Дальнем Востоке с целью помешать проведению выборов. Злоумышленники пытались вывести из строя магистральные оптические линии. Позднее связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и на Чукотке была восстановлена.
- 20 сентября в Сыктывкаре на участке №62 обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Их изъяли, полиция проводит проверку.
- В Якутске признали недействительными 409 бюллетеней на одном из участков, а в Орловской области — 250 бюллетеней.
- В Марий Эл после жалобы КПРФ территориальная избирательная комиссия установила факт вброса бюллетеней на участке в Медведевском районе. Председателя и заместителя председателя комиссии отстранили от работы, вброшенные бюллетени признают недействительными.
- Прокуратура Москвы заявила о нарушениях при голосовании на выборах и предупредила об их недопустимости. О каких инцидентах идет речь, ведомство не уточнило.
- Пропавшая ранее кандидатка в Думу от партии «Зеленые» Юлия Кузнецова заявила, что вернулась домой. «Я смогла проголосовать на своем УИК. Всем спасибо за поддержку»,— написано в ее Telegram-канале.
- Членам избиркомов, их семьям и детям поступали угрозы, сообщила Элла Памфилова.
Хакерские атаки
- Было отражено более 100 млн «потенциально опасных» кибератак, заявила глава ЦИКа Элла Памфилова. Атаки шли на такие серверы, как vybory.gov.ru, портал "Госуслуги", cikrf.ru, izbirkom.ru.
- ДЭГ атаковали 135 раз, сети Ростелекома – 420, инфраструктуру электронного правительства – почти 2000 раз.
- Роскомнадзор зафиксировал вмешательство извне в процесс выборов: запускались фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты.
- Зафиксировано более 3 тыс. DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ, ЕПГУ, ЕСИА и ДИД Москвы из зарубежного сегмента интернета, сообщили в Роскомнадзоре.
- В Госдуме зафиксировали более 200 информационных вбросов из-за рубежа с целью повлиять на выборы в регионах, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
- 18 сентября из-за хакерской атаки произошел 20-минутный сбой в работе терминалов электронного голосования (ТЭГ) в Москве.
- 20 сентября в Москве произошел сбой в системе электронного списка избирателей. На участках были зафиксированы сложности с выдачей бумажных бюллетеней.
Атаки беспилотников
- В ночь на 20 сентября произошла самая масштабная атака на Москву и Подмосковье — было отражено более 1,6 тыс. БПЛА. В области атака затронула 17 городских округов, три человека погибли, 20 пострадали. Поврежден объект на территории Московского НПЗ. Были задержаны десятки рейсов.
- Член УИК в Херсонской области Ольга Зимьяненко погибла в результате атаки беспилотника на гражданский автобус, сообщила Элла Памфилова.
- Накануне выборов в результате атаки беспилотника погибла председатель УИК в Запорожской области Елена Астанина. 18 сентября Владимир Путин подписал указ о награждении ее орденом Мужества посмертно.
- Член избирательной комиссии №1283 Наталья Санайхина пострадала при атаке БПЛА на ее дом в Подмосковье.
- В Брянской области при атаках ВСУ во время досрочного голосования (с 11 по 16 сентября) были повреждены семь зданий, в которых располагались 18 участковых избирательных комиссий, заявила глава регионального избиркома Елена Анненкова.
- Всего в десяти регионах за дни выборов повреждены или разрушены 74 здания, где находились избиркомы.
- В Запорожской области беспилотники повредили избирательный участок в действующей школе в прифронтовом поселке. Досрочное голосование на участке к моменту атаки уже завершилось, никто не пострадал.
- В ЛНР в трех муниципалитетах 14 участков подключили к альтернативным источникам питания из-за повреждения линий электропередачи.
- В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА 18 сентября один избирательный участок перенесли в резервное помещение. Получил повреждения избирательный участок в Гулькевичском районе.
- В поселке Белокуракино в ЛНР сотрудники избирательной комиссии не могли покинуть здание из-за атаки БПЛА, беспилотник кружил в 150 м от здания.
- В Сочи избирательные участки временно прекращали работу из-за атаки беспилотников.
- В Херсонской области избирательные участки почти во всех округах приостанавливали работу из-за угрозы БПЛА.
Кого и как выбирали
- Избиратели голосовали по всей России. За рубежом были организованы 333 участка в 152 странах. Участки работали три дня — с 8:00 до 20:00 по местному времени.
- Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) прошло в 32 регионах на федеральной платформе и в Москве, где собственная система.
- Всего состоялись более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Будет распределено около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей. В Госдуму выбирали 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам и столько же — по одномандатным округам. После снятия с выборов партии «Яблоко» в федеральном бюллетене остались десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».
- Прямые выборы глав прошли в восьми регионах: Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
- Основные выборы законодательных собраний прошли в 39 регионах, где замещается 1691 мандат.
- Новые составы городских представительных органов избирали в десяти административных центрах: Уфе, Нальчике, Петрозаводске, Саранске, Грозном, Перми, Калининграде, Кемерово, Саратове и Ханты-Мансийске.