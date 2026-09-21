Кадыров побеждает на выборах главы Чечни после обработки 99% голосов

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия») получает 99,85% голосов на выборах в регионе по итогам обработки 99,63% протоколов. Эти данные приводятся в онлайн-трансляции на сайте Центризбиркома. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов («Справедливая Россия») и депутат парламента республики Халид Накаев (КПРФ) оба получают по 0,05%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. На выборах 2021 года он победил с результатом 99,7% голосов. Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. По всей стране выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц прошли в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.