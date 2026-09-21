Кадыров побеждает на выборах главы Чечни после обработки 99% голосов
Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров («Единая Россия») получает 99,85% голосов на выборах в регионе по итогам обработки 99,63% протоколов. Эти данные приводятся в онлайн-трансляции на сайте Центризбиркома. Председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов («Справедливая Россия») и депутат парламента республики Халид Накаев (КПРФ) оба получают по 0,05%.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2011 года. На выборах 2021 года он победил с результатом 99,7% голосов. Выборы в России прошли с 18 по 20 сентября. По всей стране выбирали депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц прошли в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях.
Механизм кампании строится вокруг согласованного выдвижения: Рамзан Кадыров согласился участвовать в выборах после поддержки Владимира Путина, а «Единая Россия» выдвинула его кандидатом. Сам Кадыров называл участие вынужденным и говорил, что власти республики не планируют менять курс развития и намерены продолжать прежнюю работу.
Такая конструкция не была новой для Чечни: в 2021 году Путин также рекомендовал Кадырову участвовать в выборах, после чего «Единая Россия» выдвинула его кандидатуру, а партийцы единогласно ее поддержали. Переизбрание сохраняет модель, при которой кандидатура действующего главы получает поддержку федерального руководства и региональной партийной организации, а заявленный политический курс остается неизменным.