Минобороны России отчиталось об ударе по портам Одесса и Измаил

Российские вооруженные силы этой ночью ударили по складу в Киевской области, а также по двум портам в Одесской области. Удары были нанесены беспилотниками, следует из пресс-релиза Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, в Киевской области были поражены:

логистический центр «BDU Logistic» в населенном пункте Счастливое (на складах центра хранилась продукция военного назначения);

газораспределительная станция в Боярке (подавала газ на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины).

В Одесской области попали под удар:

в порту Одесса — сухогруз с грузами для ВСУ;

в порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по украинским портам. 18 сентября российская армия ударила по танкеру в порту Одесса и по сухогрузу в порту Южный. 19 сентября ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую для грузов ВСУ.