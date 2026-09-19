ВС РФ поразили понтонную переправу через Днестр, используемую для грузов ВСУ
Министерство обороны России сообщило о результате ночных ударов российских вооруженных сил по объектам транспортной и логистической инфраструктуры, используемой ВСУ.
В ходе операции была поражена понтонная переправа через реку Днестр в Одесской области. Этот мост служил для транспортировки военных грузов, доставляемых на Украину из Румынии и порта Измаил. Уничтожение переправы существенно нарушило логистику снабжения украинской армии в южном регионе.
Кроме того, российские военные нанесли удары беспилотниками по трем морским сухогрузам. Один из них был уничтожен в порту Черноморск — судно доставляло грузы военного назначения. Два других сухогруза были поражены во время перехода по морю в порт Одессы; они перевозили поставки для обеспечения украинских войск.
В сообщении Минобороны уточняется, что атаке также подверглись объекты, задействованные для доставки, хранения и распределения грузов. В частности, в Киевской области российские войска атаковали таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк», через который поступали военные грузы из европейских стран.
В августе 2026 года инфраструктура порта Измаил использовалась для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Это означает, что портовой узел обеспечивал не только прием поставок, но и их дальнейшее перемещение к получателям.
Повреждение связанного с Измаилом перехода создает ограничение для всей последовательности операций: груз необходимо вывезти из порта, перевезти через реку и доставить дальше. Наиболее уязвимым становится именно участок между перевалкой и распределением поставок, а не только отдельная переправа.