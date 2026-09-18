Минобороны России отчиталось об ударах по судам в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по танкеру в порту Одесса, сухогрузу в порту Южный и по судну, которое шло в Одесскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Танкер перевозил горюче-смазочные материалы для украинской армии, указано в сообщении. Сухогруз и шедшее в порт Одесса судно доставляли грузы военного назначения, считает ведомство.

В ночь на 18 сентября российские военнослужащие ударили по сухогрузу в порту Черноморск и логистическому центру «Новая почта», сообщало Минобороны.