Минобороны России отчиталось об ударах по судам в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по танкеру в порту Одесса, сухогрузу в порту Южный и по судну, которое шло в Одесскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Танкер перевозил горюче-смазочные материалы для украинской армии, указано в сообщении. Сухогруз и шедшее в порт Одесса судно доставляли грузы военного назначения, считает ведомство.
В ночь на 18 сентября российские военнослужащие ударили по сухогрузу в порту Черноморск и логистическому центру «Новая почта», сообщало Минобороны.
В июле и августе 2026 года Минобороны России неоднократно сообщало об ударах по судам в портах Одессы и Южного, а также по сухогрузам на морском переходе. В этих сообщениях ведомство связывало суда с перевозкой грузов военного назначения, однако характер грузов представлялся именно как его оценка.
Заявленные цели включали не только суда: 14 августа в порту Одесса, по данным ведомства, был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, а в порту Южный — склад с вооружением, техникой и имуществом. 24 августа Минобороны России также сообщало о поражении в Южном топливных резервуаров, хранилищ и объектов, использовавшихся для разгрузки и хранения военных грузов; тем самым в подобных сводках описывалась цепочка от морской доставки до портового хранения.