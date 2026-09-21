«Единая Россия» на выборах в Госдуму лидирует в 204 одномандатных округах из 225

Кандидаты «Единой России» на выборах в Госдуму лидируют в 204 одномандатных округах из 225. По федеральному списку после обработки 64,67% протоколов партия получает 57,7% голосов.

Еще в шести одномандатных округах лидируют кандидаты от КПРФ. Представители «Справедливой России» побеждают в четырех округах, самовыдвиженцы — в четырех, ЛДПР — в двух. Еще в четырех округах в настоящий момент обработано 0% протоколов.

«Единая Россия» претендует примерно на 330 мандатов в Госдуме IX созыва. На выборах 2021 года партия получила 326 мест в нижней палате парламента.