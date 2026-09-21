«Единая Россия» на выборах в Госдуму лидирует в 204 одномандатных округах из 225
Кандидаты «Единой России» на выборах в Госдуму лидируют в 204 одномандатных округах из 225. По федеральному списку после обработки 64,67% протоколов партия получает 57,7% голосов.
Еще в шести одномандатных округах лидируют кандидаты от КПРФ. Представители «Справедливой России» побеждают в четырех округах, самовыдвиженцы — в четырех, ЛДПР — в двух. Еще в четырех округах в настоящий момент обработано 0% протоколов.
«Единая Россия» претендует примерно на 330 мандатов в Госдуме IX созыва. На выборах 2021 года партия получила 326 мест в нижней палате парламента.
Итоговое число мест в Государственной думе складывается из двух частей: 225 депутатов проходят по федеральным партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Поэтому голоса за список нельзя напрямую пересчитать в общее число мандатов: к распределенным между партиями списочным местам прибавляются победы кандидатов в округах.
Списочные мандаты распределяются только между партиями, преодолевшими 5%-ный барьер, причем учитывается абсолютное число голосов. «Цена» одного мандата зависит от суммарного результата таких партий; на нее также влияют голоса за партии, не прошедшие барьер, и недействительные бюллетени. До завершения подсчета могут измениться как состав победителей в отдельных округах, так и расчет списочных мест, поэтому предварительная оценка общего результата не является окончательной.