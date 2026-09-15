В Тамбове снова не смогли продать склад оборонного завода за 43 млн рублей

Торги по продаже прирельсового склада тамбовского оборонного завода АО ТЗ «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», который контролируется «Ростехом», но управляется ГК «Динамика») снова не состоялись. Это связано с отсутствием заявок, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 42,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прирельсовый склад на улице Коммунальной, 51 в Тамбове

Фото: из документации торгов Прирельсовый склад на улице Коммунальной, 51 в Тамбове

Фото: из документации торгов

Имущество расположено на улице Коммунальной, 51 в Тамбове. Лот включает прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок на 2,9 тыс. кв. м под ним. Согласно документации, здание построено в 1937 году. Первый этаж используется как склад, второй не эксплуатируется.

Предыдущие торги по продаже прирельсового склада также не состоялись из-за отсутствия участников.

Предприятие продает еще один склад по тому же адресу — за 37,6 млн руб. Площадь помещения составляет 2,5 тыс. кв. м, участка под ним — также 2,5 тыс. кв. м. Подавать заявки на этот лот можно до 6 октября, итоги планируют подвести 8 октября.

«Ревтруд» реализует непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось продать объекты почти на 195 млн руб. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Ревтруд" начинает распродажу».

Алина Морозова