Склад оборонного завода не смогли продать в Тамбове

Не состоялись торги по продаже прирельсового склада тамбовского оборонного завода «Ревтруд» (входит в воронежский концерн «Созвездие», управляемый ГК «Динамика»). Это следует из аукционной документации. Начальная цена лота составляла 42,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставлявшийся на продажу склад предприятия

Фото: из аукционной документации Выставлявшийся на продажу склад предприятия

Фото: из аукционной документации

К продаже предлагались прирельсовый склад площадью 3,4 тыс. кв. м и земельный участок под ним на 2,9 тыс. кв. м. Здание было построено в 1937 году: первый этаж используется как склад, второй не эксплуатируется.

В середине июня были признаны несостоявшимися пятые торги по продаже цеха №3 «Ревтруда». Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения «Памятник и комплекс Тамбовской винной монополии». Его начальная цена составляла 74,3 млн руб., цена отсечения — 37,2 млн руб.

Оба имущественных комплекса находятся на улице Коммунальной, 51 в Тамбове. Там же расположен одноэтажный склад «Ревтруда», который продается за 37,6 млн руб. Итоги аукциона планируют подвести 31 июля. Других активных торгов у предприятия нет.

«Ревтруд» продает непрофильную недвижимость с 2023 года. Изначально активы оценивались в 865 млн руб. По итогам нескольких аукционов удалось реализовать объекты почти на 195 млн руб. В основном покупателей интересовали небольшие участки и здания. Почти все активы приобрели местные предприниматели.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова