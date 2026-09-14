В Орле пригрозили расторгнуть дорожные контракты на 550 млн рублей

Власти Орла могут расторгнуть контракты с воронежским ООО «Газ ресурс» Сергея Соколинского и московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22» (УПМК-22) Николая Кутлунина на капитальный ремонт улиц Салтыкова-Щедрина и Комсомольской. Общая стоимость соглашений составляет 549,5 млн руб. Как уточнил мэр Юрий Парахин во время оперативного совещания в облправительстве, оба подрядчика существенно отстают от установленных сроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На улице Салтыкова-Щедрина «Газ ресурс» выполняет работы стоимостью 216,6 млн руб. Контракт предусматривал завершение капремонта к 10 июня. Если до конца текущей недели компания не нарастит темпы, 18 сентября заказчик в лице муниципального учреждения «Спецавтобаза» намерен инициировать расторжение соглашения.

Капремонтом Комсомольской на участке от Гостиной до Красина занимается УПМК-22. Стоимость контракта составляет 332,9 млн руб. Работы должны были завершиться 2 июня. Сейчас на большей части проезжей части уложен нижний слой покрытия, установлено около половины опор освещения. Если подрядчик до 1 октября не активизирует работы, «Спецавтобаза» намерена расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Также с компании планируют взыскать штрафы и пени.

Ранее бюджетное учреждение уже пыталось разорвать соглашение с УПМК-22. Решение об одностороннем отказе было принято 12 августа из-за неисполнения двух из девяти этапов стоимостью 228,6 млн руб., но затем отменено. Подрядчик объяснил задержку в том числе приостановкой работ на 73 дня из-за необходимости обеспечить сохранность расположенных на Комсомольской объектов культурного наследия, а также проблемой с передачей федерального земельного участка площадью около 8 тыс. кв. м.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что подрядчикам уже неоднократно давали возможность исправить ситуацию. В случае дальнейшего срыва работ власти намерены искать возможности завершить объекты «другими силами и другими средствами». Глава региона поручил проанализировать проблемные контракты во всех муниципалитетах и устанавливать отстающим подрядчикам сроки порядка 10–15 дней для активизации работ. При отсутствии результата контракты следует расторгать, а подрядчиков, по его словам, направлять в «черный список».

ООО «Газ ресурс» зарегистрировано в Воронеже и принадлежит Сергею Соколинскому. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте 2026 года прокуратура Тербунского района Липецкой области предостерегла руководство компании о недопустимости нарушений контрактного законодательства. Накануне этого общество выиграло подряд на строительство дороги до комплекса ООО «Трио молоко», подконтрольного аграрной ГК «Трио» семьи сенатора от Липецкой области Евгении Уваркиной за 354,7 млн руб. По данным надзора на тот момент, ранее с «Газ ресурсом» было расторгнуто 72 контракта более чем на 6 млрд руб., девять из них — по инициативе заказчиков.

УПМК-22 в марте 2022 года выиграла контракт на завершение реконструкции Красного моста в Орле. Изначально стоимость подряда составляла 1,5 млрд руб., но впоследствии она выросла до 2 млрд руб. Уже после завершения реконструкции заказчик работ — МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» — потребовал взыскать с компании 103,3 млн руб. Истец считает, что неосновательно перечислил ответчику эту сумму при отсутствии с его стороны встречного обязательства. 15 сентября Арбитражный суд Орловской области продолжит повторное рассмотрение дела.

Алина Морозова