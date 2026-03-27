Липецкая прокуратура следит за строительством дороги к ферме семьи Уваркиной

Прокурор Тербунского района объявил предостережение руководителю воронежской организации, выигравшей контракт на строительство новой подъездной дороги к животноводческому комплексу. Об этом в ведомстве сообщили 27 марта. Речь идет о дороге до комплекса ООО «Трио молоко», подконтрольного аграрной ГК «Трио» семьи Евгении Уваркиной — сенатора от Липецкой области.

ООО «ГК Трио» было зарегистрировано в 2009 году в Липецкой области для ведения деятельности в области права и бухгалтерского учета. Уставный капитал — 2,3 млрд руб. Директор — Геннадий Уваркин. Доли общества в разных процентных соотношениях принадлежат девяти лицам. Наибольшая — у Елены Латышевой (сестра Евгении Уваркиной). Также в числе учредителей — Николай Захватаев, Геннадий Уваркин и Евгения Уваркина, Олег Канищев, Александр Ретинский, Елена Турбанова, Артем Шумейко и Вячеслав Бородин. Все доли находятся под обременением. Выручка компании в 2024 году составила 2 млрд руб., прибыль — 2,2 млрд руб.

Руководителя воронежской компании, название которой прокуратура не упоминает, предостерегли о недопустимости нарушений требований законодательства о контрактной системе. В прокуратуре обратили внимание, что с предприятием ранее расторгли 72 контракта на сумму более 6 млрд руб., девять из которых — по инициативе заказчика. С участием фирмы в арбитражном суде рассматривается 21 дело.

В ведомстве также упомянули, что за истекший период 2026 года в связи с ненадлежащим исполнением обязательств заказчики наложили на воронежскую организацию четыре штрафа на сумму более 3 млн руб., а в 2025-м было 18 штрафов на 20 млн. По данным прокуратуры, совокупный долг юридического лица составляет почти 2,5 млрд руб.

«Кроме того, 80% работ подрядчик обязуется провести самостоятельно, в то время как имеет всего 64 сотрудника, а на исполнении у него находятся уже 27 контрактов, заключенные в Липецкой и других областях»,— добавили в ведомстве.

На портале госзакупок контракт пока не опубликован, хотя результаты определения подрядчика по этому тендеру были сформированы еще 18 марта. Указано, что начальная цена контракта составляла 371,4 млн руб. Победитель предложил выполнить работы за 354,7 млн руб. В торгах участвовали еще три фирмы, названия которых также не обнародованы.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», от подрядчика требуется построить дорогу от кромки проезжей части трассы регионального значения Тербуны — Покровское — Борки до въезда на территорию комплекса. Проектную документацию подготовило липецкое ООО «Геоград», принадлежащее Владимиру Катаеву и Ирине Косолаповой. Общая протяженность дороги — 5,6 км, ее пропускная способность должна составлять 621 автомобиль в час. Приступить к работам необходимо с 1 мая 2026 года, а завершить их — до 30 июня 2027-го. Источники финансирования — муниципальный, областной и федеральный бюджеты.

