Арбитраж заново рассмотрит иск властей Орла к реставратору Красного моста

Арбитражный суд Центрального округа рассмотрел кассационную жалобу МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» (ОМЗ) на решения двух первых инстанций по его иску на 103,3 млн руб. к подрядчику завершения реконструкции Красного моста — подмосковному ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» («УПМК-22», принадлежит Николаю Кутлунину). Они были отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Мотивировочная часть решения кассации еще не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Красный мост в Орле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Красный мост в Орле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ОМЗ инициировал разбирательство почти два года назад — в июле 2024-го. За месяц до этого бывший начальник учреждения Максим Лобов заявил о планах администрации Орла взыскать с «УПМК-22» 184 млн руб. К тому моменту движение по Красному мосту было открыто более полугода — торжественное событие произошло, как и планировалось, 30 ноября 2023-го.

В своем иске ОМЗ утверждал, что неосновательно перечислил ответчику 103,3 млн руб. при отсутствии с его стороны встречного обязательства. Нарушения выявила Контрольно-счетная палата Орловской области (КСП) при проведении проверки. КСП потребовала, чтобы «УПМК-22» вернула заказчику указанную сумму, но ответчик возразил и, в частности, указал, что в подписанных актах приемки не содержатся сведения о недостатках.

Подрядчик также полагает, что «истец не представил надлежащие доказательства, подтверждающие факт выполнения ответчиком работ в отступлении от заявленного качества». Представители «УПМК-22» указали, что не обязаны возвращать стоимость вспомогательных сооружений и устройств для трех пролетов моста, оплаченных ОМЗ «без учета коэффициента средней нормативной оборачиваемости». Также они пояснили, что замена смеси Mapegrout Thixotropik на смесь Индастро крафтор SC40-2.5 D была согласована со столичным ООО «Парковая реставрация экспедиция» Михаила Попова, осуществлявшим авторский надзор.

Орловский арбитраж признал требования истца необоснованными, в частности изучив результаты строительно-технической экспертизы. Последние опровергли выводы КСП региона.

В связи с этим первая инстанция в мае 2025 года отказалась удовлетворять иск ОМЗ. В октябре это решение подтвердил 19-й арбитражный апелляционный суд.

«УПМК-22» выиграла контракт на завершение реконструкции Красного моста в марте 2022 года. Изначально стоимость подряда составляла 1,5 млрд руб., но впоследствии она выросла до 2 млрд руб.

Первый контракт на реконструкцию Красного моста был заключен в конце 2020 года. Белгородский «Ремспецмост» должен был завершить работы до конца 2022-го, однако в 2021 году орловская полиция возбудила сразу несколько дел в отношении руководства ООО. Правоохранители выяснили, что в 2019–2021 годах глава компании Евгений Подрезов вместе с ее учредителем Александром Молчановым и сотрудниками облправительства и мэрии похитили 76 млн руб., выделенных на реконструкцию мостов в Ливенском районе и Орле. Средства якобы были обналичены через фирмы-однодневки и подконтрольные юридические лица. В мае 2024 года по этому делу задержали на тот момент советника орловского губернатора Сергея Лежнева.

В 2022 году по делу о хищениях был осужден Евгений Подрезов — он получил четыре с половиной года колонии. Осенью 2024 года предприниматель освободился условно-досрочно. Тогда же был осужден Александр Молчанов: ему назначили три года и десять месяцев колонии. Летом 2025-го было удовлетворено его ходатайство о замене неотбытого срока принудительными работами.

Алина Морозова