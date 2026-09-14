МВД: мошенники начали использовать комбинированные атаки на россиян
Онлайн-мошенники стали прибегать к комбинированным атакам для хищения логинов и паролей. Злоумышленники устанавливают связь с жертвой по телефону и через мессенджер, а также используют поддельные сайты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
По данным полиции, мошенники могут позвонить человеку от лица сотрудника банка и заявить о якобы подозрительной активности со счетами. После жертве отправляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий официальный сайт банка. Там требуется ввести пароль и логин, заполучив которые, аферисты могут похитить накопления жертвы или оформить на нее кредиты.
МВД и Центробанк регулярно рассказывают о новых схемах мошенничества. В частности, злоумышленники могут прислать ссылку на сайт, имитирующий взлом «Госуслуг», а также красть аккаунты в мессенджерах под видом голосования.
Комбинированная атака распределяет задачу между несколькими каналами: звонок или сообщение создают повод для срочного действия, а фишинговая страница имитирует привычный вход в банковский кабинет. Такой прием сочетает телефонный фишинг, при котором у человека по телефону выманивают персональные данные или добиваются перевода денег, с подменой страницы авторизации; доверие, возникшее в одном канале, используется для перехода к следующему.
Распознать схему помогают нестыковки уже на этапе контакта: просьба срочно позвонить по неизвестному номеру, отправитель не связан с официальной организацией, грамматические ошибки, неформальное обращение или некорректные персональные данные. Фальшивая страница также не становится безопасной из-за внешнего сходства с настоящей: в 2020 году описывались атаки, в которых после ввода логина и пароля на имитации страницы входа в банковский кабинет пользователю под видом плагина для браузера доставляли троянскую программу.