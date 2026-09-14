МВД: мошенники начали использовать комбинированные атаки на россиян

Онлайн-мошенники стали прибегать к комбинированным атакам для хищения логинов и паролей. Злоумышленники устанавливают связь с жертвой по телефону и через мессенджер, а также используют поддельные сайты, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным полиции, мошенники могут позвонить человеку от лица сотрудника банка и заявить о якобы подозрительной активности со счетами. После жертве отправляют ссылку на фишинговый сайт, имитирующий официальный сайт банка. Там требуется ввести пароль и логин, заполучив которые, аферисты могут похитить накопления жертвы или оформить на нее кредиты.

МВД и Центробанк регулярно рассказывают о новых схемах мошенничества. В частности, злоумышленники могут прислать ссылку на сайт, имитирующий взлом «Госуслуг», а также красть аккаунты в мессенджерах под видом голосования.