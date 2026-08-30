МВД: мошенники могут отправлять ссылку на сайт, имитирующий взлом «Госуслуг»
В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества, связанной с поддельными сайтами, которые имитируют взлом учетной записи на портале «Госуслуг». Злоумышленники рассылают пользователям ссылки на фальшивые страницы, где появляется форма авторизации, ввести данные в которую невозможно.
После перехода по ссылке запускается трехсекундный обратный отсчет, по окончании которого на экране появляется видео, демонстрирующее якобы взлом аккаунта. В этом окне терминала последовательно выводятся сообщения о выгрузке конфиденциальных данных: электронной подписи, справки 2-НДФЛ, паспортных данных, СНИЛС, кредитной истории и снятии самозапрета. Завершается имитация сообщением об успешной выгрузке данных.
В МВД подчеркнули, что целью мошенников является вызвать панику у пользователей и отключить их критическое мышление. Для защиты от таких мошеннических схем правоохранители рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, проверять дату регистрации сайтов и наличие отзывов в Интернете, поскольку недавно созданные ресурсы без упоминаний могут быть фишинговыми.
В январе 2026 года профильное управление МВД (УБК МВД) предупредило о мошеннической схеме, где злоумышленники просят перезвонить в «техподдержку "Госуслуг"» для замены адреса электронной почты, используя логотип портала и имя-отчество человека. В ведомстве подчеркнули, что единственным адресом для уведомлений от «Госуслуг» является no-reply@gosuslugi.ru.
В апреле 2026 года управление МВД по борьбе с киберпреступностью также информировало о мошенничестве с голосовыми сообщениями в поддержку героев СВО, когда взломанные аккаунты в мессенджерах рассылают фишинговые ссылки. Эти ссылки ведут на регистрационные формы, куда жертв просят ввести личные данные, что может привести к хищению учетных данных и захвату аккаунта.