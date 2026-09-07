МВД рассказало о схеме кражи аккаунта под видом голосования в мессенджерах

Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под видом голосования для конкурса. О новой схеме рассказали в пресс-службе управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

По данным ведомства, злоумышленники крадут чужую учетную запись и формируют «группу поддержки» для конкурса, в которую включают контакты жертвы. От лица владельца аккаунта мошенники рассылают правдоподобные сообщения и добавляют в чат ботов, чтобы создать «иллюзию оживленного обсуждения». Реальных пользователей также приглашают в группу, но им блокируют возможность отправлять сообщения.

В МВД пояснили, что главная задача преступников — побудить человека перейти по фишинговой ссылке. После этого злоумышленники получают доступ к его аккаунту, сбрасывают пароль и меняют привязанный номер телефона.

МВД регулярно предупреждает о новых схемах мошенничества. В частности, мошенники могут прислать ссылку на сайт, имитирующий взлом «Госуслуг», либо жертва может получить перевод от незнакомого человека.