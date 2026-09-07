Строительные жилеты не стали боевыми

В Москве к десяти и семи годам заключения приговорили финансового директора ГК «Пикет» Викторию Антонову и начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко. Они были признаны виновными в хищении у Минобороны 2,4 млрд руб., выделенных на средства индивидуальной защиты для бойцов, участвующих в СВО. Бронежилеты до передовой, к счастью, не дошли, а принявшие бракованные изделия офицеры получили в рамках другого процесса семилетние сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В зал заседаний Мещанского райсуда подсудимых доставили в наручниках, в которых они оставались все время, пока оглашался приговор. Учитывая требования представителя Генпрокуратуры, суд признал Викторию Антонову виновной в мошенничестве и легализации похищенного (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а Михаила Кальченко — только в мошенничестве и приговорил к десяти и семи годам общего режима соответственно. При этом суд назначил Виктории Антоновой штраф 1 млн руб., а ее сообщнику — 900 тыс. руб. Отметим, что приговор Виктории Антоновой был вынесен с учетом срока в два года за незаконную банковскую деятельность, который она не отбыла.

Фигурантам также запретили занимать руководящие должности в коммерческих структурах на четыре года, обязав возместить Министерству обороны ущерб в размере стоимости контракта — 2,4 млрд руб.

Первым осенью прошлого года на девять лет был осужден гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, но благодаря сроку, ранее полученному по делу с Викторией Антоновой, колонии он не избежал.

Строительная компания «Пикет», как рассказывал “Ъ”, заключила контракт на поставку касок и бронежилетов осенью 2022 года. Предприниматели рассчитывали выступить посредниками, но нужное количество средств защиты приобрести не смогли. Тогда ими было организовано собственное производство бронежилетов, для которого использовались несертифицированные, буквально купленные на рынках материалы, в том числе бронированные плиты неизвестного происхождения.

Следственный комитет России установил, что в сборке бронежилетов были заняты в основном гастарбайтеры, которые к весне 2023 года смогли изготовить и промаркировать 30 тыс. изделий.

За них ГК получила 2,4 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. было отмыто. Деньги использовались на покупку акций других предприятий, недвижимости и проч.

В воинской части, куда были поставлены бронежилеты, их приняли, но в боевых действиях не использовали. Дело в том, что, согласно заключениям экспертов, вместо предусмотренных контрактом классов защиты БР4 и БР5 изделия ГК «Пикет» слабо защищали от пуль и совсем не спасали от осколков, так как в них не был использован кевлар. К тому же бронежилеты не были оснащены капами для смягчения ударов и обеспечения вентиляции.

Помимо руководителей ГК «Пикет», были осуждены еще несколько фигурантов уголовных дел, связанных с бронежилетами. Так, этим летом по семь лет заключения получили два офицера, принявших изделия, поставленные в армию. Их признали виновными в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Кроме того, целая группа посредников предстала перед судом за то, что передала военным взятки из ГК за заключение злополучного контракта. Осужденный в особом порядке Есипов пытался искупить свою вину кровью, но на СВО его не взяли.

Алексей Соковнин