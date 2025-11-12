Бронежилетов хватило для главбуха и безопасника

В Мещанском суде Москвы начался новый процесс по делу о хищении у Минобороны 2,4 млрд руб. при поставке бронежилетов. Накануне девять лет получил руководитель компании-поставщика Андрей Есипов, а теперь перед судом предстали его бывшие подчиненные — главный бухгалтер Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Первая вину признала, второй пообещал высказаться по этому поводу позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ГК «Пикет» Андрей Есипов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Руководитель ГК «Пикет» Андрей Есипов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На первом заседании прокурор Елена Сухова сообщила, что преступный умысел на хищение госсредств у руководителя ООО «Группа компаний "Пикет"» Андрея Есипова возник в то время, когда Минобороны начало размещать в коммерческих структурах заказы на производство и приобретение касок и бронежилетов. Его фирма в ноябре 2022 года заключила с военным ведомством контракт, согласно которому обязалась поставить 30 тыс. бронежилетов на 2,4 млрд руб.

К реализации преступного замысла глава компании привлек, по материалам дела, своего главбуха Викторию Антонову и начальника службы безопасности Михаила Кальченко.

Женщина должна была подписывать документы о поставке комплектующих и заключать контракты от имени ООО. Заодно, как считает следствие, главбух подыскивала фирмы, через которые впоследствии отмывались и обналичивались поступившие средства. А Михаил Кальченко должен был следить за безопасностью операций и помогать Виктории Антоновой в поиске компаний для заключения фиктивных сделок, прикрывавших хищение средств, а также лиц для сборки бронежилетов.

Для закупки компонентов для бронежилетов преступная группа использовала аванс в 1,26 млрд руб., полученный вскоре после заключения контракта. Затем сообщники, говорится в деле, нашли фирмы, готовые поставить ГК «Пикет» 30 тыс. жилетов и 60 тыс. бронеплит. Следствие считает, что руководители этих компаний не были посвящены в планы махинаторов, хотя большинство изделий поставлялись «Пикету» без оформления договоров и оплачивались наличными.

Для сборки бронежилетов и их маркировки фигуранты наняли несколько самозанятых лиц. К весне 2023 года те собрали на складе ГК «Пикет» и промаркировали 30 тыс. бронежилетов.

Фигуранты указали в отчетности, что при этом было израсходовано около 1,6 млрд руб., а для обоснования этой суммы были заключены липовые контракты о поставках комплектующих.

Однако в ходе их проверки выяснилось, что все бронежилеты были низкого качества. Вместо предусмотренных контрактами средств защиты класса БР4 и БР5, которые не должны пробиваться пулями 7,62 мм, выпущенными из автоматов, и должны защищать от осколков мин и снарядов, изделия, поставленные ГК «Пикет», слабо защищали от пуль и совсем не спасали от осколков. Как выяснилось, в бронежилетах не был использован необходимый кевлар. Интересно, что, когда один из поставщиков напомнил госпоже Антоновой о нем, та даже не поняла, о чем идет речь.

Прокурор также отметила, что Виктория Антонова по указанию Андрея Есипова большую часть полученных от Минобороны средств отмыла, вложив в «иной бизнес» и недвижимость и разместив на счетах в банках. В результате Андрей Есипов стал обладателем 25-процентной доли в уставном капитале ООО «Тракмастер», занимавшегося обслуживанием и ремонтом автомобилей, 25% в ООО УК-53 КМ и 50% в ООО «Монтавр-2», занимающихся арендой и управлением недвижимостью. Также злоумышленники приобрели почти 100% долей в уставном капитале ООО «Фаунд Мэри», оптового торговца табачными изделиями, и 75% в ООО «Фикс и точка», имеющем пять магазинов «товаров для дома» в Москве и области. Кроме того, были приобретены несколько земельных участков для ведения хозяйства и строительства офисов.

Всего, по данным следствия, было легализовано порядка 1,9 млрд руб.

Виктории Антоновой инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), Михаилу Кальченко — лишь мошенничество.

В суде госпожа Антонова заявила, что полностью признает вину и раскаивается. Михаил Кальченко, в свою очередь, пообещал высказаться позже. Адвокат Юлия Волоцкая, представляющая интересы Михаила Кальченко, пояснила “Ъ”, что тот не спешит признавать вину, поскольку не понял, что конкретно ему вменяют. «Его деятельность в этих эпизодах не была прописана так определенно, как у Антоновой,— пояснила защитник.— Поэтому он и решил взять паузу»

Алексей Соковнин