Бронезащита не спасла от срока

В Москве суд приговорил к девяти годам колонии предпринимателя Андрея Есипова. Он обвинялся в хищении средств Минобороны на сумму 2,4 млрд руб. при поставке 30 тыс. бронежилетов для участников СВО. Защитные средства оказались не соответствующими требованиям, указанным в контракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Есипов в суде (11 ноября 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Есипов в суде (11 ноября 2025 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Мещанский райсуд столицы 11 ноября вынес приговор генеральному директору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, который обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Слушание дела проходило в особом порядке, поскольку бизнесмен признал вину и заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, и уложилось в пару заседаний.

По данным следствия, после начала СВО у Андрея Есипова возник план хищения денег при исполнении контракта на поставку Минобороны РФ бронежилетов и касок. Следует отметить, что ООО «Группа компаний "Пикет"» средства индивидуальной защиты для военнослужащих ранее не выпускала и вообще занималась строительством. Однако после начала СВО компания переключилась на военные заказы, организовав поставку снарядов и беспилотников из-за границы.

Сумма контракта составила 2,4 млрд руб., при этом Андрею Есипову пришлось договориться в Минобороны о том, что полученную прибыль — 1,9 млрд руб.— он поделит с военными, способствовавшими заключению сделки.

Обо всем этом Андрей Есипов рассказал в рамках сделки с прокуратурой, подчеркнула в своем выступлении в суде гособвинитель.

В аферах ему помогали главбух фирмы Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство и вскоре будет рассмотрено судом).

По итогам поставок 30 тыс. бронежилетов, сообщила прокурор, выяснилось, что они не могут быть использованы в боевых действиях. Испытания показали, что в них были установлены плиты, в принципе способные защитить от пуль, однако не было предусмотренного контрактом кевлара, останавливающего осколки. Несмотря на то что сообщники осознавали, что поставленные бронежилеты не могут надежно защитить бойцов, говорится в деле, корыстные мотивы у них возобладали.

В итоге, по данным следствия, в период с ноября 2022 по июль 2023 года Андрей Есипов совместно с подчиненными похитили 2,4 млрд руб. бюджетных средств, из которых 1,9 млрд руб. в последующем легализовали.

В прениях сторон представитель Генпрокуратуры предлагала приговорить бизнесмена к 12 годам колонии, защита просила о более мягком наказании, указывая на имеющиеся смягчающие обстоятельства. В итоге суд приговорил предпринимателя к девяти годам колонии общего режима с лишением права в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. руб.

Гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба удовлетворен. Суд также обратил в доход государства арестованное имущество на сумму, эквивалентную сумме легализованных денежных средств.

Отметим, что Андрей Есипов направил в Минобороны заявление о заключении с ним контракта и направлении в зону СВО.

Александр Александров