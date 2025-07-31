Брониженет

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела в отношении руководителей ООО «ГК "Пикет"», обвиняемых в мошенническом хищении у Минобороны 2,4 млрд руб. и отмывании похищенного. Следствие установило, что, обманывая военных, коммерсанты едва не отправили на верную смерть 30 тыс. бойцов. Изготовленные «Пикетом» бронежилеты состояли из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения. Кевларовые противоосколочные модули в них отсутствовали, превращая жилеты в никому не нужную обузу для участников боевых действий.

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Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС 30 тыс. бронежилетов, поставленных военным, оказались опасными для их жизни и здоровья

Фото: Сергей Бобылев / ИТАР-ТАСС

Согласно материалам уголовного дела, расследованного ГСУ Следственного комитета РФ (СКР), в 2022 году из-за увеличения числа участников специальной военной операции Минобороны России было вынуждено закупать средства индивидуальной бронезащиты у различных юридических лиц.

10 ноября 2022 года замминистра обороны Алексей Криворучко, курирующий исполнение гособоронзаказа, подписал с гендиректором и учредителем ООО «ГК "Пикет"» Андреем Есиповым контракт на поставку 30 тыс. бронежилетов за 2 млрд 400 млн руб. и такого же количества касок — всего на 4 млрд.

Для выполнения заказа «Пикет» из строительной компании срочно переименовался в группу компаний и начал искать поставщиков. Со шлемами особых проблем не возникло, а вот быстро изготовить столь большое количество бронежилетов никто, даже китайские компании, не смог.

Тем более что посредник «Пикет», рассчитывавший получить от военных за каждый бронежилет по 80 тыс. руб., искал ради своей прибыли слишком дешевые изделия.

Согласно же условиям технического задания к контракту, бронежилеты должны иметь класс защиты не менее Бр4, противоосколочную стойкость не менее 550 м/с, а также массу не более 11,5 кг. Они должны были состоять из противоосколочного модуля с вентиляционно-амортизационными элементами, унифицированных противопульных бронепанелей усиленного класса защиты грудной и cпинной секций.

Тогда Андрей Есипов, а также его заместители по финансам Виктория Антонова и безопасности Михаил Кальченко решили заняться производством бронежилетов сами. Вначале они организовали закупку тканевых изделий (чехлов с карманами под бронепластины) различных расцветок в виде маек и безрукавок, а также бронеплит.

В январе 2023 года за 30 млн 240 тыс. руб. без юридического оформления «Пикетом» было приобретено 8400 «маек». В феврале уже официально (но чуть дороже) за 25 млн 200 тыс. руб. закуплено две партии — 6 тыс. и 10 650 аналогичных тканевых изделий — за 44 млн 730 тыс. руб. В том же месяце ООО «Галерея здоровья» поставило «Пикету» 40 080 бронепанелей для бронежилетов за 314 млн 608 тыс. руб. А ООО «Лобеллия» отправило ГК 10 тыс. бронеплит за 115 млн руб. и 5 тыс. жилетов за 47 млн 200 тыс. руб.

В марте того же года общество где-то приобрело за 14 млн руб. наличных еще 14 тыс. панелей, а потом — еще около 4 тыс. Таким образом, к марту, по подсчетам следствия, потратив около 590,9 млн руб., руководители «Пикета» получили 60 тыс. бронеплит и более 30 тыс. тканевых чехлов. В ГСУ СКР установили, что все эти изделия не имели документов, подтверждающих качество, сертификатов соответствия и прочего.

Тем не менее в феврале—апреле 2023 года фигуранты на складе «Пикета» в Ильменском проезде Москвы организовали сбор из них бронежилетов, потратив на это около 1,5 млн руб. Отчеты о проделанной работе Михаил Кальченко получал в созданном для этого чате в мессенджере WhatsApp.

Изготовленные таким образом 30 тыс. бронежилетов, по данным следствия, не соответствовали условиям контракта с Минобороны хотя бы потому, что не были укомплектованы противоосколочными модулями с вентиляционно-амортизационными элементами, однако участников аферы это обстоятельство не остановило.

Они приобрели документы, согласно которым ООО «Бизон Спецодежда» оказало «Пикету» услуги по пошиву бронежилетов, а также комплектующих к ним, включая 30 100 баллистических пакетов (противоосколочные модули), за 1,2 млрд руб. Только вкладки из кевлара, по этим документам, составили 60 тыс. кв. м и оценивались в 369 млн.

Изделия по контракту предстояло отправить на склад военного арсенала в подмосковный Серпухов. Понимая, что несоответствия контракту могут быть выявлены военными, мошенники попытались сдать свою продукцию, воспользовавшись большой загруженностью работников складов.

Военные, находящиеся «под воздействием обмана со стороны членов организованной группы», говорится в деле, подписали акты приема-передачи товара и товарные накладные. ГК «Пикет» Минобороны помимо перечисленного ранее аванса выплатило и остальные средства, предусмотренные госконтрактом. 1 944 317 582 руб. фигуранты, по версии следствия, легализовали, приобретя недвижимость, акции различных предприятий и разместив деньги на счетах в банках. Для этого деньги обналичивали и свозили в офис ГК в большом розовом чемодане. Затем их на автомобилях отправляли в банки.

Фигуранты, считает следствие, предвидели «неизбежность наступления общественно опасных последствий».

Одна из свидетелей рассказывала, что показывала представителям «Пикета» фото и описание возможных вариантов бронежилетов, которые готова была поставить, а также демонстрировала некоторые образцы. Однако никому из них не были интересны технические характеристики бронежилетов, никто не интересовался их классом защиты, комплектностью.

«Есипов сказал только, что нужно 30 тыс. бронежилетов»,— подчеркнула она. Из переписки обвиняемой Виктории Антоновой в WhatsApp следовало, что она вообще не видит смысла устанавливать кевлар (для противоосколочной защиты), так как в бронежилете будут бронеплиты. Когда ей объяснили, что кевлар обязательный элемент, который нужен для защиты от осколков, она этот аргумент не приняла. Как считают свидетели, руководство ГК интересовало не качество бронежилетов, а лишь поставка их по максимально низкой цене.

В показаниях, приобщенных к уголовному делу, говорится, что сотрудники ООО «ГК “Пикет”» заработали, используя самые дешевые материалы, не менее 200% прибыли, фактически отправив на фронт бронежилеты, которые не защищают.

«Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать»,— говорили сами участники мошеннических поставок.

Интересно, что из арсенала в Серпухове образцы жилетов и бронешлемов отправили на испытание в АО «ЦНИИточмаш». Там в изделия только стреляли, не проверяя их противоосколочную защиту, которая попросту отсутствовала. Военные и испытатели обращали на это внимание, но сразу не могли признать изделия не соответствующими условиям контракта с Минобороны, поскольку у них не было соответствующего документа. В деле говорится, что большая часть жилетов в войска не попала.

Андрей Есипов, Виктория Антонова и Михаил Кальченко признали свою вину, поэтому их уголовные дела будут рассмотрены в особом порядке. Расследование в отношении еще нескольких человек, причастных к афере с бронежилетами, продолжается. Их, например, подозревают и в даче взяток чиновникам Минобороны за прием не соответствующей условиям контракта продукции.

Николай Сергеев