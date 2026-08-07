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«Тамбовавтодор» хочет обновить три поста весогабаритного контроля за 433 млн

Тамбовское областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило три электронных аукциона на капремонт участков автодорог регионального (межмуниципального) значения с модернизацией постов весогабаритного контроля и последующим их содержанием. Совокупная максимальная цена контрактов составляет 433,2 млн руб. из расчета 144,4 млн руб. по каждому лоту. Информация была опубликована на портале госзакупок 5 августа.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предполагается модернизировать посты на следующих участках магистралей:

  • «Мичуринск — Липецк», км 13+100;
  • «Каспий» — Жердевка — Токаревка — Мордово — Мельгуны — Волчки — «Орел — Тамбов», км 18+400;
  • «Тамбов — Котовск», км 12+900.

Объем работ по каждому контракту разбит на 28 этапов. Техзадание, среди прочего, предполагает проектно-изыскательские работы, включая экспертизу проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

По техническому заданию требуется завершить все работы в срок до 30 ноября 2029 года. Оплатят модернизацию постов из регионального бюджета. Заявки на участие в торгах будут принимать до 24 августа. Итоги подведут 27 августа.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», торги по обновлению постов весогабаритного контроля в Тамбовской области проходят не без заминок. В частности, ПАО «Вымпел-коммуникации» (бренд «Билайн») подавало жалобы на действия «Тамбовавтодора» при проведении открытых конкурсов. Заявитель настаивал, что заказчик установил нереальные сроки для разработки проектной документации. А до этого ряд конкурсных процедур был отменен по иным причинам.

Денис Данилов