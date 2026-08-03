Фирма братьев Варданян отремонтирует две дороги в Воронежской области за 60 млн

Администрация Семилук Воронежской области заключила два контракта с воронежским ООО «СМУ-90» братьев Варданян на ремонт участков дорог на улицах Крупской и 30 лет Октября. Контракты заключены по начальным ценам 36,2 млн и 23,7 млн руб. соответственно. Компания оказалась единственным участником конкурсных процедур. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По первому контракту подрядчику предстоит отремонтировать 920 метров дорожного полотна на улице Крупской. Второе соглашение предполагает реконструкцию участка протяженностью 855 метров на улице 30 лет Октября. Перечень работ по контрактам включает фрезерование старого асфальта и укладку нового, монтаж бордюров и нанесение горизонтальной разметки термопластиком и холодным пластиком.

Финансирование контрактов осуществляется из областного и местного бюджетов. Ремонт должен быть выполнен до 15 сентября. Гарантийный срок на различные виды работ установлен от одного года до восьми лет.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Александр Сотников. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. В 2025 году компания отработала с выручкой 10 млрд, чистая прибыль составила 272 млн руб.

В июне стало известно, что ООО «СМУ-90» получило подряд на ремонт 34 автомобильных дорог в Воронеже, включая участки в частном секторе. С компанией заключили контракт по начальной цене 243,5 млн руб.

Кабира Гасанова