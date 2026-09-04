Росрыболовство исключило запрет на экспорт красной икры после снижение вылова лосося

Россия не собирается вводить запрет на экспорт красной икры после снижения вылова лососевых. Об этом журналистам на Восточном экономическом форуме рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: пресс-служба президента РФ Глава Росрыболовства Илья Шестаков

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нет, сейчас не обсуждается (запрет на экспорт.— “Ъ”). Потому что объем экспорта и так не очень большой. Красную икру мы в целом мало экспортируем»,— сказал господин Шестаков (цитата по «РИА Новости»).

По данным информационного агентства по рыболовству, на пике лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август) было добыто 74,7 тыс. т лососей. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В рознице красная икра подорожала до рекордных 23,5 тыс. руб. за 1 кг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».