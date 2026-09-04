Росрыболовство исключило запрет на экспорт красной икры после снижение вылова лосося
Россия не собирается вводить запрет на экспорт красной икры после снижения вылова лососевых. Об этом журналистам на Восточном экономическом форуме рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков
Фото: пресс-служба президента РФ
«Нет, сейчас не обсуждается (запрет на экспорт.— “Ъ”). Потому что объем экспорта и так не очень большой. Красную икру мы в целом мало экспортируем»,— сказал господин Шестаков (цитата по «РИА Новости»).
По данным информационного агентства по рыболовству, на пике лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август) было добыто 74,7 тыс. т лососей. Это на 60% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В рознице красная икра подорожала до рекордных 23,5 тыс. руб. за 1 кг.
Подробнее — в материале «Ъ» «Слишком красная цена».
Запрет на экспорт мог бы повлиять на внутренний рынок только через перераспределение товара: икра, предназначенная для зарубежных покупателей, поступила бы в российскую торговлю. Однако в 2022 году сообщалось, что экспорт уже был ограничен — например, США еще в марте 2022 года запретили поставки икры из России, — поэтому дополнительный эффект от перекрытия этого канала зависел бы от его фактического объема.
Даже появление дополнительной партии на внутреннем рынке не гарантирует снижения цен. В 2021 году глава Росрыболовства отмечал, что объем предложения у рыбаков никак не коррелируется с ценами на полке и поведение торговли сложно прогнозировать, а в 2025 году ведомство указывало на различия цен у рыбаков и торговых сетей и отсутствие возможности регулировать стоимость. Поэтому отказ от запрета оставляет доступность и конечную цену икры зависимыми не только от объема предложения, но и от решений торговли.