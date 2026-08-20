Слишком красная цена

Оптовая стоимость горбуши увеличилась за год почти на 50%, достигнув на Дальнем Востоке — в регионе промысла — 460 руб. за 1 кг. Дорожает вся группа лососевых, вылов которой за год снизился на 60%. Цикл падения может растянуться на несколько лет, предупреждают представители отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цикл минимальных уловов лососевых на Дальнем Востоке может продлиться несколько лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Цикл минимальных уловов лососевых на Дальнем Востоке может продлиться несколько лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Оптовая стоимость горбуши на Дальнем Востоке на начало августа составила 460 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 46%, следует из мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс». Это самый выраженный рост среди лососевых в промысловом регионе. Кета за аналогичный период подорожала на 17,8%, до 530 руб. за 1 кг, нерка — на 3,7%, до 850 руб. за 1 кг. С начала путины в июне 2026 года рост цен на горбушу на Дальнем Востоке достиг 19,5%, на кету — 17,8%, на нерку — 25%.

В Росрыболовстве “Ъ” заявили, что оптовые цены на лососевую продукцию формируются под влиянием комплекса рыночных факторов: сезонность, объем предложения, логистика из районов промысла, затраты на добычу и переработку, инфляционные процессы и спрос. Изменение цены нельзя напрямую связывать только с текущими объемами вылова, считают там.

Рост цен вызван низкими темпами путины, отмечают во ФГУП «Нацрыбресурс».

Согласно Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), на 18 августа 2026 года накопленный вылов лососевых в России составил 82,55 тыс. тонн, сократившись год к году на 59,9%. В то же время 49,6% вылова лосевых сформировала горбуша. Объем ее промысла сократился по сравнению с 2024 годом на 68,7%. Из-за особенностей промысла вылов горбуши в четные и нечетные годы может кратно расходиться.

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Промысел по другим видам лососевых также сократился. Вылов кеты упал на 30,6% год к году, до 21,75 тыс. тонн, следует из данных ВНИРО, нерки — на 56,2%, до 18,24 тыс. тонн, кижуча — на 30,7%, до 1,41 тыс. тонн. Зависимость цен от объема предложения практически прямая, констатирует управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Ситуация, по его словам, в ближайшее время вряд ли поменяется: нагнать отставание от показателей прошлого года уже не удастся. «Есть мнение, что мы входим в цикл минимальных уловов лососевых на Дальнем Востоке, который может продлиться несколько лет»,— поясняет эксперт. Он объясняет это природно-биологическими циклами, изменением морских течений и гидрологией.

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В Рыбном союзе добавляют, что результаты путины напрямую зависят от подходов дикой рыбы, на которые влияет температура воды в океане.

Там говорят, что активная фаза лососевой путины на Дальнем Востоке традиционно завершается в конце сентября — начале октября. Но ситуация уже вряд ли поменяется кардинально: пики подходов рыбы на Камчатке прошли. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев тоже связывает плохую путину с повышением температуры воды.

Прогноз ВНИРО предполагает, что в этом году совокупный промысел дальневосточных лососей составит 229,7 тыс. тонн, минимум с 2000 года. Аналитики, впрочем, поясняют, что цикличность для лососевых была характерна всегда. Например, период с 1958 по 1974 год запомнился как «лососевая депрессия»: из-за резкого снижения популяции под влиянием биологических факторов объем промысла опускался до 34 тыс. тонн в год в 1972-м.

Пока ситуация с оптовыми ценами не отразилась на стоимости красной рыбы в рознице.

Согласно Росстату, охлажденная и мороженая рыба лососевых пород в России в июле 2026 года в торговых сетях стоила в среднем 1,4 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись на 2,9% год к году. Остальная рыба прибавила 13,3%, до 443,1 руб. за 1 кг.

В Рыбном союзе напоминают, что горбуша — наиболее доступный и массовый вид тихоокеанских лососей. В успешные годы она становится «народным продуктом» наряду с тихоокеанской сельдью. 80–85% улова реализуется внутри страны. В Рыбном союзе предполагают, что при резком росте розничных цен на дикий лосось произойдет переориентация как переработчиков, так и потребителей на более бюджетные позиции. Хотя Александр Ефремов поясняет, что найти альтернативу лососю будет непросто.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк объясняет, что в целом большинство видов рыбы не взаимозаменяемы с точки зрения вкуса и органолептических свойств. Маловероятно, что потребители и переработчики начнут искать прямые аналоги горбуши. Ожидаемым сценарием эксперт считает рост потребления в смежных бюджетных категориях. Например, может начать увеличиваться потребление минтая. Александр Савельев обращает внимание на существующие риски снижения выпуска красной икры. Объемы текущего вылова позволяют выпустить всего 1,5 тыс. тонн при первоначальном прогнозе в 8–12,5 тыс. тонн, поясняет он.

Александра Мерцалова