Красная икра в рознице подорожала до рекордных 23,5 тысячи за килограмм

В сетевой рознице цены на красную икру лососевой путины этого года выросли до 23,5 тыс. руб. за 1 кг. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Информационное агентство по рыболовству.

Самая дорогая икра — икра нерки, она продается в диапазоне от 18,5 тыс. до 23,5 тыс. руб. за 1 кг., сообщил глава агентства Александр Савельев. На втором месте по стоимости — икра кеты. Она продается за 16,5-22,5 тыс. руб. Икра горбуши стоит от 14,6 тыс. до 19,95 тыс. руб.

Цены на прошлогоднюю икру нерки в сетевой рознице колеблются в диапазоне 11,4-13 тыс. руб. за 1 кг, на икру кеты — 10,5-16,5 тыс. руб. за 1 кг, на икру горбуши — 8,9-12,4 тыс. руб. за 1 кг.

На пике лососевой путины на Дальнем Востоке (июль-август) было добыто 74,7 тыс. т. лососей, сообщил собеседник агентства. По его данным, это на 60% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Господин Савельев прогнозирует, что от самок этого вылова можно будет получить 1,5 тыс. т икры. Он назвал этот объем рекордно низким.