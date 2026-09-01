За сутки в Курской области сбили 155 беспилотников: пострадали семь человек

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ пострадали семь мирных жителей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В слободе Белой Беловского района при повторной атаке на хлебный магазин ранения получили четверо мужчин и одна женщина, в селе Малое Солдатское — один мирный житель, в селе Кремяное Кореневского района — еще один мужчина. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Также зафиксирован ряд разрушений. Так, в слободе Белой повреждены фасад и остекление магазина, автомобиль, в селе Илек — крыша дома и потолок пристройки, в селе Долгий Колодезь — автомобиль. В селе Белица сгорел частный дом. В селе Щекино Рыльского района пострадали крыша, окна и фасад дома, на хуторе Фонов — крыша ангара. В Рыльске сгорели учебный корпус и три прицепа. В селе Кремяное Кореневского района поврежден автомобиль.

С 09:00 31 августа до 09:00 1 сентября средства ПВО уничтожили над регионом 155 беспилотников различного типа. Также ВСУ 140 раз применили артиллерию по отселенным районам и 19 раз сбросили взрывные устройства с дронов.

За минувшие выходные над Курской областью ликвидировали не менее 257 БПЛА. В результате пострадали 51-летний и 59-летний мужчины. Оба получили ранения в Беловском районе.

Алина Морозова