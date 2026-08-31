За выходные над Черноземьем сбили 561 БПЛА: шестеро погибли и 59 ранены

По данным Минобороны, за минувшие выходные ударам ВСУ подверглись все регионы Черноземья. Согласно сообщениям местных властей, над ними уничтожили как минимум 561 беспилотник. Это на 174 дрона меньше, чем неделей ранее (735). При этом количество жертв увеличилось: если неделей ранее был установлен один погибший и 35 пострадавших, то на этой — шесть и 59 соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Из сводок врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева следует, что за выходные над регионом уничтожили как минимум 283 беспилотника. При этом общее количество атак ВСУ равняется 302. В результате них погибли шесть мирных жителей, еще 57 пострадали. Самым крупным ударом можно назвать ракетную атаку на Белгород накануне, из-за которой скончались два человека, в том числе подросток, еще 16 были ранены. Также установлены повреждения на объекте Ozon. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Над Курской областью за два дня ликвидировали не менее 257 БПЛА. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате пострадали 51-летний и 59-летний мужчины. Оба получили ранения в Беловском районе. В том же муниципалитете сегодня дрон повторно атаковал хлебный магазин, из-за чего медицинская помощь потребовалась пяти людям.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении над регионом 15 дронов. Пострадавших и разрушений, предварительно, не установлено. Глава Орловской области Андрей Клычков отчитался о ликвидации над субъектом шести беспилотников. Последствий не зафиксировано.

Власти Липецкой и Тамбовской областей не сообщили подробности об атаках.

Алина Морозова