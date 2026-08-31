ВСУ снова ударили по хлебному магазину в Курской области: ранены пять человек

Хлебный магазин в центре слободы Белой Беловского района Курской области снова попал под удар ВСУ. В результате пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атаки ВСУ на хлебный магазин в слободе Белой Курской области

Фото: канал Александра Хинштейна в Max Последствия атаки ВСУ на хлебный магазин в слободе Белой Курской области

Фото: канал Александра Хинштейна в Max

У пострадавших диагностированы травмы головы, слепые осколочные ранения. Их доставляют в Курск.

Еще один раненый установлен в селе Кремяное Кореневского района. 67-летний мужчина получил осколочные ранения правой голени. От транспортировки в Курск отказывается.

По данным губернатора, с 9:00 30 августа до 9:00 31 августа над Курской областью сбили 157 беспилотников. Также ВСУ 75 раз применили артиллерию по отселенным муниципалитетам и шесть раз сбросили с дронов взрывные устройства. В результате были ранены двое мужчин — 51-летний и 59-летний — в Беловском районе. Оба госпитализированы.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», на прошлой неделе украинский БПЛА уже атаковал хлебный магазин в слободе Белой: пострадали пять женщин и мужчина.

Алина Морозова