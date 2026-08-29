Главные новости за 24 – 28 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Саратовским продавцам Wildberries предлагают льготные кредиты под 3%.

Глава Роснедр назвал Саратовскую область перспективной для добычи лития.

ГЖИ Саратовской области возглавил Станислав Данилов.

Александр Жуковский возглавил Ртищевский район.

Саратовская область увеличила инвестиционный портфель на 129 млрд руб. за три года.

Отделение «Фонда защиты детей» откроют в Саратове.

Победителем тендера на общежитие консерватории Собинова стал саратовский «Лесстр».

В Саратовской области возобновят курсирование электричек до аэропорта и Тарханов.

Саратовский экс-министр Олег Костин возглавил минздрав Тверской области.

Саратовская область получила новые автобусы в рамках нацпроекта.

Волгоградская область

Загородный клуб волгоградского экс-депутата закрывается после изъятия активов. Суд постановил ликвидировать ВГОО «Футбольный клуб „Олимпия“» по иску регионального Управления Минюста.

Расследование уголовного дела об отравлении лошадей продолжается в Волжском, однако владелица конного клуба утверждает: следственные мероприятия не проводятся.

Туроператоры столкнулись с двойной оплатой путевок после продажи волгоградского санатория «Эльтон».

В Волгограде будут судить подрядчика ливневок за хищение 97 млн рублей.

Пензенская область

Многодетные семьи Пензы смогут бесплатно ходить в зоопарк.

Важный этап реконструкции путепровода закончили в Пензе.

В индустриальный парк «Отвель» под Пензой вложили 2 млрд рублей.

МВД опровергло задержание мужчин в Пензе для отправки на СВО.

В Кузнецке заменили подрядчика в школе №14 после года простоя.

Правила продажи табака ужесточили в Пензенской области.

Астраханская область

«Астраханьавтодор» за семь лет потратил на ремонт мостов порядка 15 млрд руб. В 2026 году на модернизацию дорожного хозяйства Астраханской области направили 2,25 млрд руб.

Подрядчик из Грозного благоустроит набережную в Астрахани до конца года. На уже отремонтированных участках граждане фиксируют разруху.

Ремонт котельной Знаменска оценили в 80 млн рублей.

На семи улицах Астрахани запретили парковку из-за скопления машин у заправок.

Рейсы круизного лайнера «Николай Жарков» в Астрахань перенесены на неопределенный срок.

Нина Шевченко