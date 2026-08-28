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Саратовским продавцам Wildberries предлагают льготные кредиты под 3%

Региональную меру поддержки для бизнеса, понесшего убытки из-за атак дронов ВСУ, вводят в Саратовской области. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Речь идет о продавцах платформы Wildberries. Ранее украинские БПЛА атаковали склады маркетплейса по всей стране. Ряд мер поддержки приняли также на федеральном уровне.

Преференции касаются льготного кредитования. Пострадавшим представителям зарегистрированного в Саратовской области МСП обещают предоставлять в приоритетном порядке займы Фонда микрокредитования. Ставка не будет превышать 3%.

Дарья Васенина