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ГЖИ Саратовской области возглавил Станислав Данилов

В Госжилинспекции (ГЖИ) Саратовской области сменился руководитель. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Правительство Саратоской области

Фото: Правительство Саратоской области

Главой ГЖИ и главным жилищным инспектором области стал Станислав Данилов. С 27 апреля он занимал пост с приставкой и. о. Ранее ведомством руководил Владимир Томашенцев. В конце 2025 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) во время работы главой Волжского района Саратова.

Документ о назначении господина Данилова подписал губернатор Роман Бусаргин.

Дарья Васенина