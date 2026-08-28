ГЖИ Саратовской области возглавил Станислав Данилов

В Госжилинспекции (ГЖИ) Саратовской области сменился руководитель. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Главой ГЖИ и главным жилищным инспектором области стал Станислав Данилов. С 27 апреля он занимал пост с приставкой и. о. Ранее ведомством руководил Владимир Томашенцев. В конце 2025 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) во время работы главой Волжского района Саратова.

Документ о назначении господина Данилова подписал губернатор Роман Бусаргин.

Дарья Васенина