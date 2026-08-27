Важный этап реконструкции путепровода закончили в Пензе

В Пензе завершен очередной этап модернизации «самого сложного за последние десятилетия в Пензенской области объекта инфраструктуры — путепровода на пересечении ул. Ерик, Транспортной и Горбатова переулка в Пензе», сообщил в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко. Там запустили движение по новому железнодорожному пути.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Для сохранения штатного расписания поездов ранее построили временный путь (сейчас его демонтируют) и разобрали старый путепровод. Ширину тоннеля увеличили в два раза — до четырех автомобильных полос. Высота составляет 4,5 м — смогут проехать грузовики. Вскоре планируют приступить к реконструкции пятипутного путепровода.

Господин Мельниченко предположил, что работы закончат в следующем году. Новая схема движения позволит разгрузить транспортные потоки в микрорайоне ГПЗ и в центре, включая Бакунинский мост и мост им. Капашина.

Дарья Васенина