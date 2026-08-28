Глава Роснедр назвал Саратовскую область перспективной для добычи лития

Саратовская область вошла в перечень регионов, где возможно промышленное извлечение лития из попутных вод. Об этом заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовскую область включили в список перспективных территорий по извлечению лития

Фото: t.me / busargin_r Саратовскую область включили в список перспективных территорий по извлечению лития

Фото: t.me / busargin_r

По его словам, литийсодержащие промышленные подземные воды распространены в Восточной Сибири и на Северном Кавказе. При этом потенциальный интерес для извлечения лития представляют попутные воды месторождений Саратовской, Оренбургской областей, Башкирии и Дагестана.

На сегодняшний день в России выдано 26 лицензий на геологическое изучение и добычу литийсодержащих вод. Соответствующие участки находятся в Иркутской, Самарской, Оренбургской областях и Дагестане.

Марина Окорокова