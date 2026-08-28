Глава Роснедр назвал Саратовскую область перспективной для добычи лития
Саратовская область вошла в перечень регионов, где возможно промышленное извлечение лития из попутных вод. Об этом заявил руководитель Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС.
Саратовскую область включили в список перспективных территорий по извлечению лития
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По его словам, литийсодержащие промышленные подземные воды распространены в Восточной Сибири и на Северном Кавказе. При этом потенциальный интерес для извлечения лития представляют попутные воды месторождений Саратовской, Оренбургской областей, Башкирии и Дагестана.
На сегодняшний день в России выдано 26 лицензий на геологическое изучение и добычу литийсодержащих вод. Соответствующие участки находятся в Иркутской, Самарской, Оренбургской областях и Дагестане.