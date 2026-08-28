«Олимпия» канает в Лету

Турбаза «Олимпия» в Волгоградской области прекращает работу с 1 сентября. Ранее суд изъял актив у экс-депутата регпарламента Николая Чувальского. Клуб принимал высокопоставленных гостей, в том числе спортсменов и политиков. Бывшего депутата лишили имущества, приобретенного, по версии прокуратуры, при помощи незаконных схем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Расположенная возле поселка Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе Волгоградской области база отдыха «Олимпия» закрывается 1 сентября. Загородный клуб принадлежит бывшему депутату Волгоградской облдумы Николаю Чувальскому (ранее был членом «Единой России» и «Родины»). На момент публикации «Олимпия» уже не принимает гостей. «Сейчас с турбазы все вывозят, освобождают территорию. Мы до последнего думали, что ситуация изменится. Тянулось все долго»,— прокомментировали представители клуба в соцсетях.

На территории базы отдыха проводили крупные общественные мероприятия. Постоянными гостями были высокопоставленные политики, известные спортсмены и руководители силовых структур, пишет издание V1. Клуб закрыли после череды судебных решений, лишивших господина Чувальского и членов его семьи многомиллионного имущественного комплекса. Региональная прокуратура потребовала признать ряд сделок дарения недействительными.

Как следует из определения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, проверка выявила схему отчуждения имущества Волгоградской городской общественной организации «Футбольный клуб „Олимпия“» в пользу ее президента Николая Чувальского. Согласно материалам дела, на внеочередных собраниях члены организации, в состав которой входили экс-депутат, его супруга и два сына, единогласно проголосовали за передачу в дар президенту 13 объектов недвижимости. В их числе оказались здание плавательного бассейна, тренажерный комплекс, спортивные трибуны, административно-бытовые корпуса, гараж, земельный участок и трехкомнатная квартира.

Суды первой и апелляционной инстанций, а затем и кассация, признали сделки мнимыми и совершенными с грубым конфликтом интересов. «Стороны сделок действовали недобросовестно, в ущерб некоммерческой организации и в обход положений ее устава, распорядились имуществом с целью избежать его включения в ликвидационную массу и осуществления процедуры ликвидации организации»,— говорится в мотивировочной части кассационного определения. «Ъ — Средняя Волга» нашел документ в картотеке судебных дел.

Кассационный суд в Сочи оставил в силе решение Дзержинского районного суда Волгограда от 24 октября 2025 года, аннулирующее записи в ЕГРН о переходе права собственности к господину Чувальскому. Затем тот же суд постановил принудительно ликвидировать НКО «Футбольный клуб „Олимпия“». Региональное управление Минюста доказало в суде «отсутствие реальной деятельности, соответствующей уставным целям, и грубые нарушения законодательства».

Николай Чувальский построил успешный бизнес, сделав ставку на социальный капитал. Он позиционировал себя как меценат и покровитель спорта, создав и возглавив НКО «Футбольный клуб „Олимпия“». Под эгидой развития детско-юношеского спорта и пропаганды ЗОЖ организация получала льготы и государственную поддержку. Затем господин Чувальский стал депутатом облдумы. Спорная база отдыха стала неформальной резиденцией для региональной элиты, утверждают в волгоградских СМИ.

После лишения депутатского иммунитета и подачи прокуратурой гражданских исков Николай Чувальский попытался вывести активы из-под удара. Накануне ликвидации НКО бизнесмен оформил их на себя как на физическое лицо. Суды признали схему злоупотреблением правом. Фигурантом уголовных дел бывший депутат не стал.

Дарья Васенина